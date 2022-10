Com a atualização 22H2 do Windows 11, a Microsoft mostrou que consegue ainda trazer novidades e melhorar este seu sistema. São muitas as novidades, que assim dão aos utilizadores um espaço maior para explorar o este novo sistema operativo.

Claro que nem todos querem ou precisam desta atualização de imediato, procurando encontrar espaço para não serem forçados a esse passo. Essa é uma opção possível e hoje mostramos como o podem fazer rapidamente e sem problemas.

O Windows 11 recebeu agora um lote grande de novidades. Não foi apenas a nova versão 22H2, mas alguns duas depois vimos chegar novidades como os separadores ao explorador de ficheiros e muitas mais melhorias. Claro que nem todos as querem de imediato, até porque são já conhecidos alguns problemas.

Se o próprio Windows 11 permite remover a nova versão, dentro de uma janela de 10 dias, isso não serve até porque rapidamente esta volta a ser instalada. Há, no entanto, uma outra opção menos visível e que dá aos utilizadores uma liberdade maior, ainda que não permanente.

Caso ainda estejam dentro da janela de 10 dias oferecida pelo Windows 11, devem aceder às Definições e aqui dentro escolher o separador Sistema, seguido da opção Recuperação. Aqui dentro, vão ter acesso à opção Voltar, que assim permite reverter para a versão anterior e que será assim assumida por 10 dias.

Uma forma de alargar esta janela é com um Terminal com permissões de administrador. Com o comando abaixo, conseguem alterar o valor de 10 dias para 60. Estes 2 meses são o valor máximo que a Microsoft permite para o seu sistema.

DISM /Online /Set-OSUninstallWindow /Value:60

Após este comando, podem validar se a alteração teve sucesso. Para isso precisam apenas de executar o comando abaixo e validar se o valor de Uninstall Windows passou de 10 para 60.

DISM /Online /Get-OSUninstallWindow

Esta é uma forma de garantir a todos os que não querem ou não podem atualizar o Windows 11 mais alguns dias. Não deve ser usado de forma recorrente, para impeder que o sistema operativo da Microsoft de se manter seguro e protegido, como deve ser.