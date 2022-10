Não é novidade que a Apple está a aumentar a publicidade que apresenta aos seus utilizadores, nos vários elementos do seu ecossistema. Este parece ser um contrassenso face ao que tem apregoado nos últimos anos, mas a verdade é que não parece abrandar.

Já se fala há algum tempo a App Store iria ser uma das próximas a receber esta mudança. Isso vai agora materializar-se e já durante a próxima semana vai estar muito mais publicidade presente nesta loja de apps da Apple.

A App Store é o ponto centrar para todos os utilizadores do iPhone e do iPad. É aqui que encontram as suas apps e que procuram as novidades que lhe vão oferecer ainda mais funcionalidades. Acedida por todos, é um local privilegiado e de valor elevado para a Apple.

Assim, não é estranho que a Apple tente monetizar este espaço, para lá do que já o faz com a venda de apps e a subscrição de serviços. Nestes casos retira uma percentagem, mas há aqui muito espaço para que sejam obtidos ainda mais lucros.

Para o conseguir, a criadora do iPhone terá a partir da próxima semana ainda mais publicidade na App Store. São dois novos tipo de anúncios que vão surgir ais utilizadores sempre que usarem esta loja de apps dedicada aos seus equipamentos.

Estes vão estar também em dois locais específicos, ou seja, no separador "Hoje" e na parte inferior das listas das apps individuais. Assim que forem apresentados, estes anúncios apresentarão um ícone com fundo azul para diferenciá-los de outras recomendações.

Embora a Apple tenha vendido publicidade na pesquisa da App Store desde 2016, o separador "Hoje" era reservado para recomendações da equipa editorial. A empresa revela que com um anúncio no separador Hoje qualquer app neste local privilegiado, send um dos primeiros a ser vistos pelos utilizadores.

Este é um passo importante, ainda mais porque a Apple quer quase triplicar a sua receita de publicidade para 10 mil milhões de dólares anuais nos próximos anos. Será também o início de muito mis anúncios no ecossistema da empresa, devendo os Mapas ser o próximo a receber.