Dica: Como ter de volta o antigo explorador de ficheiros no Windows 11

Apesar de ser uma mudança grande, o Windows 11 tem ainda muitos elementos que o utilizador identifica como tradicionais. A Microsoft fez este trabalho, não rompendo com o que nos habituámos a usar no dia a dia.

Uma destas áreas é mesmo o explorador de ficheiros, que tem agora uma imagem nova, com novos ícones, adaptados ao sistema. Claro que o tradicional está presente ainda, podendo também ser ativado. Veja assim como ter de volta o antigo explorador de ficheiros do Windows.

Há ainda muito a ser conhecidos do Windows 11. A Microsoft preparou muitas novidades neste novo sistema, principalmente a nível da interface e da sua estética. Há novos elementos gráficos, renovando completamente esta área.

O Explorador de Ficheiros foi uma das maiores alterações da Microsoft, mas nem todos querem esta nova imagem. Assim, e para quem quiser, este poderá ser alterado para a sua imagem mais antiga e mais tradicional.

Comecem pro abrir o editor de registo e navegar para o caminho que apresentamos abaixo. Dentro desta devem criar uma nova chave, de nome SeparateProcess, a que devem dar o valor 1.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Este registo poderá já existir no sistema, devendo por isso ser validada antes a sua presença. Caso exista, devem alterar o seu valor de zero (0) para um (1).

O passo seguinte, em ambos os casos, é reiniciar o Windows 11 para a alteração ser assumida. Ao voltar a ter acesso ao sistema da Microsoft, o Explorador de ficheiros vai estar já alterado e com a imagem tradicional.

As mudanças são imediatamente visíveis e de simples comparação. Tudo está agora resumido de forma completamente diferente e a ocupar menos espaço nobre do ecrã do utilizador. Assim, e aparentemente, fica mais simples de usar.

Claro que esta mudança contempla ainda a alteração dos ícones do próprio sistema, que estão mais modernos. Estes não vão ser alterados com esta alteração que acabou de ser realizada.

Quando quiserem ter de volta a interface tradicional, só precisam de voltar a editar a chave que foi mudada, passando o valor de um (1) para zero (0). É ainda necessário reiniciar o Windows 11.