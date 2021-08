A grande mudança do Windows 11 é mesmo o Menu Iniciar. Esta é sem qualquer dúvida a alteração mais visível e a que mais impacto vai ter nos utilizadores quando o sistema for lançado de forma global.

Este elemento teve uma atenção especial da Microsoft e isso nota-se no que foi apresentado em vários aspetos. Algo que o Menu Iniciar do Windows 11 ganhou foi uma capacidade de personalização maior. Hoje mostramos como personalizar o que o Menu Iniciar do Windows 11 mostra ao utilizador.

O Menu Iniciar foi totalmente renovado e reinventado com o Windows 11. Este tem uma nova imagem, uma nova posição, novos ícones e até uma estrutura, o que está a deixar os utilizadores na dúvida se gostam e aceitam ou não desta proposta.

A Microsoft deu-lhe alguma capacidade de personalização, podendo o utilizador adicionar ou remover alguns elementos. Isto permite ter um sistema adaptado ao utilizador e com tudo o que este precisa de forma acessível e rápida.

Para ajustar o Menu Iniciar no Windows 11, o utilizador precisa primeiro de abrir as Definições, que encontram dentro deste. Aqui dentro devem escolher a opção Personalização da coluna da direita e depois selecionar a opção Início.

Na nova área que é apresentada, o utilizador tem agora acesso a 3 opções que são essenciais para a personalização pretendida. Estas estão no topo e permitem ativar ou desativar algumas dos elementos que encontramos no Menu Iniciar.

Falamos da possibilidade de apresentar com destaque das apps instaladas recentemente ou das apps mais utilizadas. Existe ainda a possibilidade de ter a lista dos itens abertos recentemente para um acesso muitos mais rápido ao que estiveram a usar.

Cada um destes elementos pode ser ativado ou desativado, sendo de imediato visíveis todas as alterações que forem realizadas. Nem todas têm um impacto imediato e que pode ser quantificada. Depende de existirem apps novas ou usadas, por exemplo.

O ideal é o utilizador testar as várias opções presentes e as suas combinações, para criar o cenário perfeito. Claro que a qualquer altura podem mudar e ativar ou desativar qualquer uma das opções presente.

Esta é uma mudança simples e que altera ainda mais o que o Menu Iniciar do Windows 11 oferece. Dá ao utilizador um controlo necessário e que vai adaptar este elemento para o que desejado. É uma excelente opção da Microsoft e que mostrar novamente a sua capacidade.