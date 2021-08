Sem rede no iPhone? A culpa parece ser da última atualização do iOS

A chegada do iOS 14.7.1, há algumas semanas, veio resolver alguns problemas do iOS, tanto de funcionamento como de segurança. A Apple não trouxe novidades a essa versão, tendo-se focado apenas na correção destas situações conhecidas.

Tudo aparentava que esta seria uma atualização pacífica e livre de problemas para o iPhone. Os relatos que agora surgem mostram o contrário, com muitos utilizadores a reportarem que estão sem rede nos seus smartphones.

O iOS 14.7.1 traz um novo problema

O iOS 14.7.1 foi uma versão intermédia deste sistema operativo, lançada para corrigir uma falha identificada com o desbloqueio do iPhone com o Apple Watch. Nessa mesma versão foi corrigido um problema de segurança grave que se sabia estar a ser ativamente explorado.

Este sistema está agora a ser visto como tendo problemas, com muitos utilizadores a revelarem que o iPhone está a apresentar a mensagem "Sem rede" e sem funcionar. Esta situação parece ter começado a acontecer há cerca de duas semanas, sempre após a instalação do iOS 14.7.1.

iPhone fica sem rede e não pode ser usado

As queixas têm estado a acumular-se em alguns dos locais habituais, com os fóruns da Apple a serem o local de eleição, tanto nos de desenvolvimento como nos dos utilizadores. Este cenário parece ainda pior, uma vez que os utilizadores não podem reverter para a versão anterior.

Não existe um padrão associada a qualquer versão do iPhone, sendo as queixas apresentadas mostrado tanto o iPhone 11, o 8, o 7 ou o 6s. A única parte comum destes equipamentos com problemas é mesmo o iOS 14.7.1.

Apple ainda não tem uma solução visível

Muitos utilizadores tentaram aplicar as normais medidas para ultrapassar estes problemas. A página da Apple apresenta de forma clara as ações a serem tomadas, mas que do que foi reportado nenhuma das soluções funcionaram.

Verificar a área de cobertura



Reiniciar o iPhone ou iPad



Verificar se existe uma atualização das Definições da operadora



Remover o cartão SIM



Repor as Definições de rede



Atualizar o iPhone ou iPad



Contactar a operadora

Não existe ainda uma solução visível ou próxima, vinda da Apple. Sabe-se que a próxima versão está a ser testada e, por isso, o iOS 14.8 deverá chegar dentro de dias. Espera-se que até lá a correção deste problema seja incorporado e este desapareça.