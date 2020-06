A Microsoft tem apostado no Windows 10, trazendo novidades e melhorias constantes a este sistema. Uma das mais importantes e que provavelmente está esquecida de muitos, é o Dark Mode, que protege os utilizadores.

Por agora, mesmo estando presente, não existe uma forma integrada e automática, de o ativar. Depende sempre principalmente dos utilizadores e das alterações que estes façam. Assim, os programadores aproveitaram esta lacuna e criaram apps como a que hoje trazemos.

Tal como na grande maioria dos sistemas operativos, o Dark Mode não tem uma forma de ser automaticamente ativado. Está presente e é útil, mas necessita dos utilizadores para ser ativado, ainda que de forma manual e tradicional.

Dada esta lacuna, alguns programadores apostaram em trazer para o Windows 10 uma forma simples e automática de ativar o Dark Mode. Algumas ferramentas requerem ainda uma intervenção, mas outras, como o Luna, são totalmente automatizadas.

A app Luna facilita a ativação do Dark Mode no Windows 10

Com uma interface minimalista, o Luna é uma das apps que se instalam, configura e, acima de tudo, nos esquecemos dela. O seu trabalho será realizado de forma silenciosa e para proveito do utilizador, sem que este tenha de se preocupar com o que quer que seja.

Tudo começa com a sua configuração, onde ativam a mudança automática e definem as horas de início de cada um dos modos, o Light e o Dark. Dai em diante, às horas definidas, cada um deles será certamente ativado para ser usado no Windows 10.

Muitas funcionalidades prontas a serem usadas

Claro que há igualmente mais opções, como a mudança do tema do sistema, dos temas das apps e até do wallpaper a ser usado. Esta última opção permite que a imagem de fundo seja também adaptada ao tema usado bem como à luminosidade existente.

Por fim, e para ajudar os utilizadores, existe a possibilidade de ativar manualmente cada um destes modos. Estas capacidades fazem da app Luna algo quase obrigatório no Windows 10. Assim, de forma automática pode-se alterar entre o modo normal e o modo escuro, tal como o sistema deveria tratar.