Agora já pode controlar no Windows 10 a música que toca no Android

A Microsoft tem apostado muito no Android. Mais que as apps que cria para o sistema da Google, o seu foco está também em unir o que o Windows 10 pode receber deste sistema e das suas funcionalidades.

Com a app O seu Telefone uniu os 2 sistemas e dispensa quase a utilização do smartphone, libertando o utilizador. A mais recente novidade traz o controlo da música a esta proposta e dá assim mais um passo importante.

Fundir o Windows 10 e o Android

Ao longo dos últimos meses a Microsoft tem melhorado e atualizado a app O seu Telefone. Esta é hoje essencial para ter o controlo total do Android dentro do Windows 10, dando acesso a uma lista importante de funcionalidades.

Desta forma, podem ter acesso às fotografias, às mensagens, aos alertas e até às chamadas feitas e recebidas. Toda a interação é automática, transparente e simples. Deixou de ser necessário levantar o telefone para que se possa saber o que se passa.

Agora também a música pode ser controlada

A novidade que agora chegou ao Windows 10 já vinha a ser testada há algum tempo. Faz parte da integração que se esperava, dando acesso a mais uma das muitas opções que o Android tem para oferecer.

Temos assim acesso ao controlo da música que está a ser tocada no smartphone. Para além do nome do artista e da música, há também a possibilidade de avançar ou recuar para a música seguinte, ou anterior.

App O seu Telefone está a evoluir

Colocada numa área que não tem qualquer impacto na interface, dá igualmente uma liberdade necessária ao utilizador. Podem aqui controlar o Spotify, o YouTube Music, o Google Play Music e muitas outras apps disponíveis no Android.

Caso pretendam remover ou ativar esta novidade, só precisam de aceder às definições da app O seu Telefone. Aqui devem escolher a opção que permite mostrar o áudio que está a ser reproduzido no Android.

Microsoft não para de inovar

Para poderem usar esta novidade só precisam de ter a mais recente versão da app instalada, tanto no Windows como no smartphone. De imediato, e dessa forma, vão ver surgir esta melhoria, sempre que esteja uma app de áudio a tocar no Android.

A Microsoft não para de melhorar estas apps que permitem aproximar o Windows 10 do Android, com as vantagens óbvias. Os utilizadores agradecem estas novidades, que os libertam e unem todos os equipamentos numa única interface.