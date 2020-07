A Microsoft tem procurado unir o Windows 10 e o Android, para assim dar aos utilizadores uma experiência de utilização transversal. Quer que estes se foquem no seu sistema operativo, ao mesmo tempo que tem neste tudo o que precisa, mesmo o seu smartphone.

É aqui que entra a app O seu Telefone, que nestes dois sistemas consegue fazer a ponte e dar acesso a tudo o que está disponível no Android, de forma transparente. A Microsoft deu agora um passo importante e retirou um limite importante nesta união. Será positivo ao dar ainda maior controlo aos utilizadores.

Forma úinca de unir o Windows 10 e o Android

Com as duas apps que se interligam e unem os sistemas operativos, a Microsoft consegue fazer a ponte que muitos esperavam. Assim, temos acesso a tudo o que se passa no Android, diretamente no ecrã do Windows 10. Esta vai ainda mais longe e cosnegue trazer as notificações para os alertas do sistema do desktop.

Até agora esta união quase perfeita estava liimtada a apenas um smartphopne. A Microsoft abriu ainda mais esta app e passa a ser possível adicionar outro smartpphone, garantindo ao utilizador um controlo ainda maior para os seus equipamentos. Tudo o que de positivo oferecia, mas agora de forma alargada.

Pode adicionar agora mais um smartphone

Tal como nas restantes funcionalidades que tem oferecido, a app O seu Telefone tem esta novidade acessível de forma simples e sem qualquer complicação. Os utilizadores só vão precisar de aceder às definições desta app do Windows 10 e depois escolher a opção para adicionar um smartphpone.

Na prática já era possível fazer esta configuração, mas era um processo complicado e pouco intuitivo para o utilizador. Assim fica tudo mais simples e rápido. Complementa também aopção já existente de ligar um smartphopne a vários computadores com a app O seu Telefone.

Microsoft tornou este um processo simples

Apesar de ser uma funcionalidade muito interessante, esta está por agora limitada a um leque de utilizadores. Mais uma vez a Microsoft optou por trazer as novidades para o programa Insiders e assim conter os testes e eventuais problemas que possam surgir ao longo do tempo. Mais tarde, será alargada a outros utilizadores.

A Microsoft trata assim de melhorar uma das suas mais interessantes propostas para o Windows 10. Conseguir unir o Android e o smartphone do utilizador ao sistema que usa para trabalho ou diversão é algo que os utilizadores agradecem