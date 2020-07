Assim que as novas versões do Android são lançadas, os utilizadores iniciam a espera pelas atualizações dos seus smartphones. Estas dependem sempre das marcas, que nem sempre estão à altura do que é esperado pelos utilizadores.

Demoram sempre muito tempo e nem sempre têm a qualidade esperada. Se muitos acusam a Google, a verdade é que o problema está nos fabricantes. O cenário e as razões para as demoras foram reveladas pela Google num AMA do Reddit.

Porque demoram tanto as atualizações do Android?

É normal serem feitos AMA (Ask Me Anything) no Reddit. Desta vez foram engenheiros da Google que resolveram abrir o canal para os utilizadores do Android e responderam às muitas questões que foram sendo colocadas sobre este tema.

Como é natural, foram cobertas muitas áreas, mas uma questão em particular levantou alguma polémica. Respondendo a uma questão de um visitante, focada na demora na chegada de atualizações, estes resolveram abrir o jogo e revelar as razões do atraso.

Engenheiros da Google revelaram toda a verdade

Numa extensa e completa resposta, é apresentado o motivo principal. Este, infelizmente, resume-se a uma bem conhecida e batalhada razão para as marcas. Falamos de dinheiro e do que as marcas têm de investir para lançar uma atualização.

Em primeiro lugar está a vontade de vender mais equipamentos, que é naturalmente o foco de qualquer fabricante. Estes querem lucros e por isso focam-se nesta sua área de negócio, abandonando os utilizadores e os seus equipamentos.

Culpa é mesmo dos fabricantes

Há ainda a questão do desenvolvimento que tem de ser feito. A cada mova versão o processo tem de ser repetido e muitas vezes depende também de outras marcas e dos drivers para o hardware. Por fim, há ainda os custos elevados da certificação das novas versões do Android.

Este cenário descrito pelos engenheiros da Google pode ser lido aqui na íntegra. O próprio AMA tem mais componentes interessantes, mas esta é longe a parte mais importante. Mostra o que os fabricantes precisam fazer e as suas motivações.