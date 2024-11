A Microsoft já não quer que os utilizadores descarreguem o Windows 10!

O fim do Windows 10 já tem data marcada. Será no próximo ano que a Microsoft terminará o suporte a esta versão, procurado assim levar os utilizadores a passar para o Windows 11. Ainda que estejamos a cerca de 1 ano de distância, a Microsoft tomou agora uma medida séria e já não permite que os utilizadores descarreguem o Windows 10!.

Com o Windows 10 a chegar ao fim da sua vida útil, a Microsoft lançou uma campanha abrangente para migrar os utilizadores para o Windows 11. Consequentemente, desativará a ferramenta de download do Windows 10 e redireciona agora os utilizadores para o Windows 11.

A Microsoft intensificou os seus esforços para migrar os utilizadores do Windows 10 para o Windows 11 como temos visto. A empresa começou a mostrar mensagens mais frequentes sobre o sistema operativo legado a chegar ao fim do seu ciclo de vida. Em várias páginas de suporte, incluindo a página de criação de suportes de instalação do Windows, os utilizadores são informados de que o suporte para esta versão do Windows terminará em outubro de 2025.

Nestas mensagens de aviso, a Microsoft deixa claro que após 14 de outubro de 2025, deixará de fornecer atualizações gratuitas de software, suporte técnico ou correções de segurança para o Windows 10. Os avisos que incentivam os utilizadores a atualizar para o Windows 11 contêm mais informações sobre o fim de vida do Windows 10.

A Microsoft também fez recentemente alterações na documentação e nas páginas de suporte do Windows. Por exemplo, atualizou o seu artigo de suporte recomendando aos utilizadores que comprem um novo PC se quiserem atualizar para o Windows 11 a partir de sistemas mais antigos. Destacou ainda um estudo que mostra que o Windows 11 oferece vantagens significativas de desempenho relativamente ao Windows 10.

Num anúncio de fevereiro, a gigante do software explicou aos utilizadores porque é que atualizar para o Windows 11 é a melhor opção. Esta abordagem sugere que a gigante tecnológica quer convencer os utilizadores do Windows 10 a atualizar para o novo sistema operativo antes que o suporte expire.

É importante notar que as atualizações de segurança gratuitas para esta versão do Windows terminarão após outubro de 2025. Após essa data, a empresa cobrará 30 dólares anuais pelas atualizações de segurança alargadas (ESUs).