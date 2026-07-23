Alerta: um em cada seis PCs ainda usa o Windows 10 e os riscos triplicaram

Muitas organizações já migraram para o Windows 11, mas alguns resistentes recusam-se a abandonar o Windows 10. De facto, milhões de computadores ainda usam o sistema operativo antigo, embora perfeitamente funcional. De acordo com uma análise de mercado, este poderá em breve transformar-se num desastre de segurança.

O Windows 10 recusa-se a morrer

A empresa de gestão de activos Lansweeper deu recentemente o alarme sobre o Windows 10, referindo que muitas organizações ainda não atualizaram para o Windows 11. Uma parte significativa dos PCs, ou aproximadamente 17% de todos os dispositivos cliente Windows, de acordo com a investigação da Lansweeper, ainda executam o Windows 10.

Simplificando, cerca de uma em cada seis máquinas em utilização executa o sistema operativo antigo. Isto representa um risco crescente de segurança para todo o sector. O Windows 11 alcançou 78% dos dispositivos Windows, uma tendência também refletida pelas análises de terceiros. A StatCounter registou o Windows 11 com mais de 70% de quota de mercado de desktops em fevereiro de 2026.

Microsoft tem em mãos um problema grave

O que ficou foi uma base de utilizadores resistentes, composta por entusiastas e utilizadores comuns, que não podem ou não querem migrar para o sistema operativo mais recente. A Microsoft terminou o suporte oficial para o Windows 10 em outubro de 2025. O seu programa Extended Security Updates manterá os dispositivos elegíveis atualizados até outubro de 2027.

Esta cobertura não é gratuita para a maioria das pessoas. Os utilizadores do Espaço Económico Europeu (EEE) têm uma opção gratuita apenas até outubro de 2026, enquanto todos os outros têm de pagar para se manterem protegidos. Os dados da Lansweeper mostram o quão crucial é esta decisão. Um dispositivo Windows 10 típico apresenta, em média, 1.903 vulnerabilidades de segurança ativas, quase três vezes mais do que as 652 falhas encontradas numa máquina Windows 11 comum.

A única hipotese é o Windows 11

A possibilidade de exploração destas falhas é o problema mais grave. Segundo a investigação, 66% das vulnerabilidades do Windows 10 são classificadas como "altas" ou "críticas" e têm maior probabilidade de serem exploradas na prática do que as no Windows 11.

A Microsoft corrige rotineiramente centenas de bugs através das suas atualizações mensais de segurança, as chamadas "Patch Tuesdays". Ainda assim, a Lansweeper alerta que as correções lançadas para o Windows 11 podem acabar por revelar problemas que permanecem em aberto no Windows 10.

Mudar os PCs será muito caro atualmente

Por dimensão de empresa, as pequenas e médias empresas são as que mais resistem à atualização. 21,4% dos seus dispositivos Windows ainda a correr o Windows 10, em comparação com 16,6% nas grandes empresas. Por sector, os mais resistentes são os que utilizam hardware certificado e de longa duração: a saúde e a indústria farmacêutica lideram com 23%, seguidas pelos bens de consumo e retalho com 22% e pela indústria transformadora com 18%.

A Lansweeper está a incentivar os utilizadores que ainda não migraram para o Windows 10 a inscreverem-se no programa Extended Security Updates (ESU) da Microsoft. No entanto, a longo prazo, a empresa afirma que as organizações precisam de descobrir porque é que ainda estão a utilizar o Windows 10 em 2026 e substituir os sistemas antigos por mais recentes. O que é mais fácil dizer do que fazer.