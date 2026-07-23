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Alerta: um em cada seis PCs ainda usa o Windows 10 e os riscos triplicaram

· Segurança 3 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. Pedro António says:
    23 de Julho de 2026 às 21:41

    Num portatil antigo com 9 anos, básico e com o mínimo, tenho o Windows Enterprise LTSC, com 6 gb na instalação, e vai servindo para algumas coisas… em outros dois, já tenho o W11, um através do rufus, a funcionar maravilhosamente e, noutro portátil, tenho o w11, já na versão 25H2, ótimo em rapidez! Sempre, em todos eles, sem problemas!

    Responder
  2. Bruh says:
    23 de Julho de 2026 às 21:55

    Devia haver uma lei que obrigasse as empresas que criam sistemas operativos a continuar a dar suporte a sistemas operativos que continuassem com uso global acima de certa percentagem. As manhas da microsoft de criar sistemas operativos que obrigam a comprar Pc’s novos acabavam logo.

    Responder
  3. Zé Fonseca A. says:
    23 de Julho de 2026 às 22:23

    Fácil /goal chatopt 6 faz upgrade a todos os win10 no planeta

    Responder

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