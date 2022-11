O SwiftKey foi uma das muitas compras da Microsoft nos últimos anos. Este teclado que é uma das referências no Android foi há alguns meses removido do iOS, sem qualquer justificação da gigante do software.

Agora, e num movimento que ninguém esperava, tudo voltou ao cenário original. O SwiftKey está de volta ao iOS e pode novamente ser usado por todos os utilizadores do iPhone. Este é um regresso que muitos queriam e poucos acreditavam.

O SwiftKey está de volta ao iOS

A compra do SwiftKey acabou por ser muito vantajosa para a Microsoft. Para além de ficar como um dos mais usados no Android, foi transformado numa proposta que o próprio Windows usa sem que a maioria dos utilizadores tenha disso conhecimento.

Agora, e depois de uma decisão que poucos entenderam, o SwiftKey está novamente de regresso ao sistema operativo móvel da Apple. Este é um regresso à App Store e ao iOS, para que possa ser usado como um teclado alternativo.

Microsoft SwiftKey Keyboard is BACK on iOS!



Stay tuned to what the team has in store for it!



Link https://t.co/X6eIq0VJgP pic.twitter.com/23OA67UynZ — Vishnu.one (@VishnuNath) November 18, 2022

Teclado está acessível no iPhone

A justificação para este regresso não foi alargada pela Microsoft, mas foi avançada uma razão para que a gigante do software o tenha feito. Uma representante da empresa revelou que tudo se deve ao feedback que os utilizadores transmitiram.

Importa notar que a versão que foi colocada novamente na App Store não é propriamente nova. É a mesma que estava disponível no passado mês de setembro e que tinha como data da última atualização o dia 11 de agosto de 2021.

Microsoft promete novidades em breve

Ainda assim, e do que foi revelado com a notícia do regresso do SwiftKey, a Microsoft estará a preparar muitas novidades para o seu teclado. Não especificou nada que possa ser avançado, mas espera-se muito do que possa estar para vir em breve.

Esta é uma excelente notícia da Microsoft para o iOS e para o iPhone. Este é um teclado que muitos querem usar e que assim está finalmente de regresso para ser explorado em todas as suas potencialidades.