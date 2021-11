Mesmo com o Windows 11 já lançado pela Microsoft, muitos estão ainda impedidos de testar esta versão. O acesso a esta nova versão tem sido faseado, numa tentativa de controlar e impedir eventuais problemas que possam surgir.

Para ajudar todos os que querem experimentar o Windows 11, a Microsoft preparou uma novidade. Tem acessível uma máquina virtual que todos podem descarregar e usar para conhecer e experimentar tudo o que este sistema oferece.

Uma vez que nem todos têm já acesso ao Windows 11, ou ainda não o querem instalar, existem já algumas soluções alternativas. A mais óbvia, e até a mais prática, é usar uma máquina virtual, onde tudo pode ser usado.

A Microsoft tratou deste processo e tem uma proposta para os utilizadores. Criou uma máquina virtual assente no Windows 11 Enterprise. Esta está já disponibilizada para todos e pode ser usada nas várias plataformas, podendo ser usada no VMWare, Hyper-V, VirtualBox ou Parallels.

Window 11 Enterprise (avaliação)

Windows 10 SDK, versão 2004 (10.0.19041.0)

Visual Studio 2019 (versão mais recente desde 09/10/2021) com UWP, ambiente de trabalho .NET e fluxos de trabalho do Azure ativados. Inclui, também, a extensão Windows Template Studio

Visual Studio Code (versão mais recente desde 09/10/2021)

Subsistema do Windows para Linux ativado com Ubuntu instalado

Modo de programador ativado

Terminal do Windows instalado

Como se pode ver na lista acima, a Microsoft recheou esta sua máquina virtual com muitas ferramentas adicionais. Não está apenas presente o Windows 11 Enterprise, mas conta ainda com o Visual Studio, o VS Code, o WSL e muito mais.

Como se esperava, esta máquina virtual não durará para sempre e tem uma data para expirar. Este momento acontecerá no dia 9 de janeiro de 2022, o que dá tempo ao utilizador para testar o Windows 11 e as suas muitas funcionalidades.

Esta proposta da Microsoft pode ser descarregada e tem um tamanho de 20GB. É a forma mais simples de garantir o acesso ao Windows 11, recheado de outras ferramentas, para testes ou simplesmente para conhecer esta nova proposta.