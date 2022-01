A aposta da Microsoft na sua família Surface é muito grande. Estes computadores marcam a presença da gigante do software e há muitos anos que marcam o mercado com as suas tecnologias e a sua forma única e associada à mobilidade.

As novas propostas estão agora acessíveis e no nosso país e podem finalmente ser compradas. O Surface Pro 8, o Surface Go 3 e o Surface Pro X estão agora acessíveis a todos e podem ser usados em todas as situações. Além destas novidades, há ainda algumas surpresas da Microsoft.

Surface Pro 8: O grande computador da Microsoft

O Surface Pro 8 representa um salto muito significativo face às versões anteriores do icónico 2 em 1 da Microsoft. Com um ecrã de 13 polegadas de alta resolução, bem como um chassis com contornos mais curvos para refinar o seu perfil e manter o seu formato ultraportátil, o Surface Pro 8 inclui processadores Intel Core de 11ª geração, uma nova seleção de portas – entre as quais se destacam duas ligações Thunderbolt – e uma notável melhoria nas suas câmaras e colunas.

O Surface Pro 8 dispõe ainda de novos acessórios adicionais, nomeadamente a capa de teclado Type Cover, que inclui espaço de armazenamento e carregamento sem fios para a Surface Slim Pen 2.

Está disponível a partir dos 1199€ através da Microsoft Store, e os estudantes poderão contar com um desconto de 10%.

Surface Go 3: 10 polegadas para muitas horas de bateria

O Surface Go 3, o ecrã tátil mais portátil 2 em 1 da família até à data, foi renovado no seu interior para ser até 60% mais rápido, mantendo o seu afamado design e está agora disponível com a opção LTE Advanced.

Esta nova versão com processador Intel Core i3 e até 8 GB de RAM, tem uma bateria que fornece até 11 horas de autonomia e diferentes funcionalidades focadas na segurança do dispositivo e dos seus dados.

Está disponível a partir dos 449€ e 799€ (versão LTE) através da Microsoft Store.

Surface Pro X: flexibilidade e mobilidade num dispositivo leve

O Surface Pro X também foi renovado com um novo modelo, focado em diferentes tipos de público, com uma opção de Wi-Fi com um preço de entrada mais acessível.

Este Surface é ideal para utilizadores que procuram flexibilidade e mobilidade num dispositivo leve e fino, com opção de teclado destacável equipado com armazenamento e carregamento incorporado para a Slim Pen, conectividade Gigabit 4G LTE opcional e uma bateria com duração para até 15 horas de autonomia.

Com suporte a aplicações nativas e emulação X64 que dá vida ao ecossistema do Windows, o dispositivo está agora disponível a partir dos 969€ através da Microsoft Store

Ocean Plastic Mouse: rato amigo do ambiente

O Ocean Plastic Mouse, o acessório amigo do ambiente, é mais um exemplo do importante compromisso da Microsoft para alcançar um planeta mais sustentável.

Através de uma colaboração única com a SABIC, a empresa criou uma resina de alta qualidade feita a partir de 20% de plástico reciclado dos oceanos, recuperado diretamente das suas águas ou recolhido nas suas margens.

O Ocean Plastic Mouse, feito com esta resina, é um rato confortável e amigo do ambiente. Disponível a partir de 27,99€ na Microsoft Store.

O Surface Adaptive Kit, um pack para maximizar a acessibilidade dos dispositivos Surface, permitindo adaptar-nos às necessidades específicas de cada utilizador.

Embora esta ferramenta possa ser utilizada por qualquer pessoa, foi criada especialmente para ajudar quem tem problemas de visão e/ou mobilidade a utilizar os seus dispositivos Surface de uma forma mais simples. Disponível para compra exclusivamente através da Microsoft Store.