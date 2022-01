Derelicts, instintos de sobrevivência à prova

Derelicts, é um jogo indie que ainda se encontra em desenvolvimento e a avaliar pelas primeiras imagens (e ideias), parece ter um potencial enorme.

Venham conhecer um pouco mais de Derelicts, um survival que vai colocar os nossos instintos de sobrevivência à prova.

Segundo os seus responsáveis, Derelicts é um survival com fortes influências de títulos como The Forest.

Pouco se sabe acerca da história de Derelicts mas, já existem algumas luzes. Ao que parece, uma civilização antiga (muito anterior aos humanos) já ocupou a Terra mas, ao se aperceber do mal que fizera ao planeta, deixou uma herança pesada para os seus futuros habitantes. Um mecanismo que, ao se aperceber de que o planeta se encontra a ser destruído por uma espécie, a tentará erradicar. Nós somos essa espécie.

O nosso personagem faz parte de uma equipa de investigação que segue a bordo de um vaivém espacial que pretende investigar esse mecanismo mas, que se despenha na Terra, numa zona inóspita e aparentemente deserta.

Encontrando-se sozinho (apesar do jogo ter modo cooperativo) numa paisagem aparentemente abandonada, o jogador terá de tentar criar as condições suficientes para sobreviver e de tentar perceber o mistério por detrás dessa civilização antiga.

Pelo caminho terá de ultrapassar vários obstáculos, tais como o meio ambiente, as condições atmosféricas, a vida selvagem e muitos outros perigos que se irão cruzar pelo caminho.

Por outro lado, terá de criar as infraestruturas suficientes para garantir a sua sobrevivência, ou seja, terá de construir a sua base de operações de forma a que todas as suas necessidades sejam satisfeitas e que possa crescer e tornar-se mais forte num ambiente aparentemente hostil.

Nas imagens já divulgadas é-nos permitido ver a criação de um sistema de transporte de troncos de madeira, usando calhas construídas pelo jogador.

Este é um perfeito exemplo, das mecânicas que estão a ser implementadas em Derelicts e que fazem deste jogo, um titulo com bastante potencial, acima de tudo, por serem processos que fazem todo o sentido no ambiente do jogo.

Existe um forte incentivo à exploração em Derelicts, sendo o mapa bastante generoso e com várias regiões diferentes entre si.

Além da paisagem natural e selvagem, sabe-se ainda que existem vários templos escondidos no meio da natureza que encerram em si mesmos, segredos que podem ajudar o nosso explorador espacial a sobreviver.

A queda do nosso vaivém espacial, que se fragmentou em vários pedaços, traz ainda uma necessidade maior de explorar, uma vez que nesses destroços existem materiais e ferramentas extremamente importantes para a nossa sobrevivência.

Ainda não há data prevista de lançamento, que acontecerá para PC, mas Derelicts poderá ainda ver a luz do Sol este ano.