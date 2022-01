Placas gráficas da EVGA roubadas em 2021, encontradas à venda no Vietname

Um dos muitos casos insólitos que aconteceram no ano passado foi o roubo de um camião cheio de placas gráficas GeForce RTX 30 da marca EVGA, em novembro, nos Estados Unidos da América.

Passados três meses do crime, as mesmas GPUs foram agora descobertas à venda no Vietname.

Gráficas EVGA roubadas nos EUA, estão à venda no Vietname

Em novembro de 2021 foi notícia o roubo de um camião repleto de placas gráficas GeForce RTX 30 da EVGA. Nessa altura, muitos apontaram o dedo à mineração de criptomoedas, sugerindo que o roubo havia sido feito com essa finalidade.

Mas há agora novidades sobre esta situação, pois as GPUs foram encontradas agora numa loja do Vietname, a qual promete descontos em troca de um período de garantia limitado.

A informação foi revelada por uma fonte ao site VideoCardz e afirma que as placas gráficas foram encontradas a preços semelhantes com o resto do mercado. Contudo, oferecem apenas um mês de garantia. Para além disso, o responsável pela loja já havia sido anteriormente acusado de usar uma parte da carga do camião para criar sistemas de mineração.

O camião com as placas gráficas EVGA deveria ter chegado a São Francisco, na Califórnia. No entanto foi desviado para um destino incerto a meio do caminho. De acordo com a fabricante, as placas gráficas roubadas valiam entre 330 e 1.960 dólares.

Segundo a fonte, a confirmação de que as placas roubadas se encontravam à venda na loja do Vietname foi conseguida através do número de série dos equipamentos. A fonte diz ter adquirido pelo menos duas unidades da GeForce RTX 3080 Ti cujos códigos foram depois conferidos no site oficial da EVGA.

E enquanto noutras situações idênticas a venda dos chips roubados é feita de forma discreta 'pela porta do cavalo', neste caso ficaram expostos numa loja que até é conhecida, estando ainda disponíveis publicamente. Além disso, supostamente, os consumidores que adquirem GPUs nestas situações, devem devolvê-las à fabricante. Mas parece um pouco improvável que tal aconteça, especialmente quando estamos numa altura em que é muito difícil encontrar estes modelos no mercado.

Para já ainda não se sabe qual será a resposta da EVGA a esta descoberta.