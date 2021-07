Se há alguns anos mostrassem a Steve Ballmer a posição da Microsoft face ao Linux atualmente, o ex-CEO da empresa certamente diria que era uma mentira. Os tempos eram outros, o Linux era “um cancro” e nunca a Microsoft se aproximaria dele.

A verdade é que os tempos mudaram muito e hoje a realidade é bem diferente, com uma aproximação grande ao Linux, que até já corre dentro do Windows 10. A aposta da gigante do software é tal que até já tem a sua própria distribuição Linux, o CBL-Mariner.

A Microsoft abraçou o Linux?

Desde que Satya Nadella assumiu o controlo da Microsoft que muito mudou nesta empresa. À parte de mudanças lógicas no rumo dos negócios, houve uma preocupação de olhar ao mercado e apostar em áreas que até então eram proibidas para a gigante do software.

A mais óbvia delas foi mesmo a aproximação ao Linux, e ao OpenSource, com a sua integração no Windows e até em áreas tão diferentes com a Cloud e o Azure. Este é hoje um sistema próximo e onde a Microsoft tem uma aposta grande.

CBL-Mariner – uma ferramenta de desenvlvimento

Esta aposta vai de tal forma longe que a Microsoft lançou agora a sua primeira distribuição Linux, o CBL-Mariner. Esta pode ser usada por qualquer um, estando acessível no GitHub, mas foca-se em áreas muito específicas do desenvolvimento de software.

Criada pela mesma equipa responsável pelo WSL (Windows Subsystem Linux), é usada para criar e gerir as estruturas internas dos serviços Cloud da Microsoft. A sua grande vantagem é mesmo os poucos recursos que consome, o seu rápido arranque e a pouca exposição a ataques.

Até pode testar esta versão dentro do Windows

Quem quiser testar o CBL-Mariner só precisa de sacar as suas sources do GitHub e compilar. Não é focado para uma utilização no dia a dia, mas mostra de forma clara as ferramentas que a Microsoft tem preparadas, mesmo estando a falar de um universo Linux.

Com anos a perseguir e a odiar o Linux, é agora hora da Microsoft abraçar e usar tudo o que o Linux tem para oferecer aos utilizadores. A face mais visível é mesmo a integração no Windows 10, mas a verdade é que este é já um sistema usado dentro da empresa em muitos cenários.