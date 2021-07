NBA 2K22: o melhor basket virtual está de volta e já tem capas

Com o finalizar desta época da NBA, há que se começar a pensar na próxima e é precisamente isso que a 2K Games pretende com este anúncio de NBA 2K22.

Aquele que é considerado por muitos como o melhor jogo virtual de basketball de PCs e consolas, está de volta e já se conhecem as estrelas das capas das várias edições do jogo!

Uma das revelações agora feitas, é a da capa de NBA 2K22 que vai apresentar Luka Dončić e as lendas Kareem Abdul-Jabbar, Dirk Nowitzki, e Kevin Durant como atletas nas capas das várias edições.

Dest forma teremos Luka Dončić, como capa da Edição Standard e Cross-Gen Digital Bundle, enquanto que o trio Kareem Abdul-Jabbar, Dirk Nowitzki, e Kevin Durant serão as figuram de eleição na Edição do 75º Aniversário da NBA.

Todas as edições da NBA 2K22 estão atualmente agendadas para lançamento mundial a 10 de Setembro de 2021. Apresentando a melhor apresentação visual e IA do jogador, equipas históricas, e uma grande variedade de experiências de hoops, o NBA 2K22 coloca todo o universo do basquetebol nas mãos do jogador.

“Fazer a capa global da NBA 2K22 é especial para mim“, disse Dončić. “Tenho orgulho em representar o meu país numa capa especial que honra as cores da bandeira eslovena”. O basquetebol deu-me tanto, e estou entusiasmado por retribuir e trabalhar em conjunto com a 2K Foundations este ano para ajudar as vidas das crianças de todo o mundo”.

Este ano, a NBA 2K22 oferecerá três edições do jogo disponíveis em formatos digitais e físicos: Edição Standard, um Bundle Digital Cross-Gen e uma edição especial do 75º Aniversário da NBA:

A Edição Standard estará disponível em plataformas da gerações anteriores (PlayStation 4, consolas Xbox One, Nintendo Switch, e PC) e em consolas de gerações novas (PlayStation 5 e Xbox Series X|S);

A Edição do 75º Aniversário da NBA celebra três dos grandes homens mais icónicos da liga que revolucionaram a liga ao longo dos seus 75 anos:

Hall of Famer , seis vezes campeão da NBA e seis vezes MVP, e líder de pontuação da NBA , Kareem Abdul-Jabbar, uma lenda que ainda hoje influencia o jogo, desde o seu Skyhook patenteado até ao seu activismo em questões sociais;

, seis vezes campeão da e seis vezes MVP, e líder de pontuação da , Kareem Abdul-Jabbar, uma lenda que ainda hoje influencia o jogo, desde o seu Skyhook patenteado até ao seu activismo em questões sociais; 14 vezes All-Star , Campeão da NBA e MVP, Dirk Nowitzki, encarna não só a expansão global do basquetebol mas também a evolução do próprio jogo como o grande atirador de elite prototípico;

, Campeão da NBA e MVP, Dirk Nowitzki, encarna não só a expansão global do basquetebol mas também a evolução do próprio jogo como o grande atirador de elite prototípico; 11 vezes All-Star, MVP da liga e duas vezes Campeão da NBA, Kevin Durant, uma lenda por direito próprio e conhecido pela sua presença única na liga aparece pela terceira vez como um atleta de cobertura da NBA 2K.

NBA 2K22, a Edição do 75º Aniversário da NBA e Cross-Gen Digital Bundle apresentam obras de arte da capa pintadas pelo artista de Atlanta, Charly Palmer, cujo trabalho em arte plástica é definido por composições complexas e por uma técnica e estilo únicos. O trabalho de Palmer é exposto em todo o país; é mais recentemente conhecido pela sua série de pinturas e composições “Direitos Civis” intitulada “America Must Change”, que fez ondas como capa da revista TIME Magazine em Julho de 2020.

“A capa da NBA 2K sempre foi um veículo para contar histórias e uma forma de mostrar os antecedentes únicos e diversificados dos atletas“, disse Alfie Brody, Vice-Presidente de Estratégia Global de Marketing da NBA 2K. “A cultura em torno do jogo de basquetebol é vibrante e transcende as fronteiras geográficas. Este ano, queremos mostrar essa diversidade global através da incrível e única arte de Charly“.

Na América do Norte, os jogadores podem adquirir uma edição especial da Standard Edition que inclui a estrela da WNBA Candace Parker, na capa. Candace Parker é a primeira mulher a participar na cepa do jogo de sempre.

Por outro lado, no Japão, uma outra edição especial da Standard Edition de NBA 2K22 apresenta o jogador dos Washington Wizards, Rui Hachimura, como capa.