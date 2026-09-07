openDesk: Suíça prepara alternativa open source ao Microsoft 365

A Suíça está a avançar com um projeto que pretende reduzir a dependência de grandes fornecedores tecnológicos e reforçar a soberania digital da administração pública.

A solução em avaliação é a openDesk, uma plataforma de colaboração desenvolvida com o apoio do Governo alemão e que reúne várias ferramentas destinadas ao trabalho diário das administrações públicas.

Exército suíço já está a avançar

O projeto-piloto civil não é, contudo, o único movimento nesta direção.

A unidade de cibersegurança do Exército suíço está a avançar de forma mais rápida e deverá concluir a migração para soluções open source até outubro de 2026.

O objetivo passa por aumentar o controlo sobre a infraestrutura tecnológica utilizada pelas forças armadas e reduzir dependências externas consideradas estratégicas.

Suíça já definiu uma política de open source

Esta mudança também não surge isoladamente. Em 2024, a Suíça aprovou legislação que estabelece que o software desenvolvido pelas entidades federais deve, por princípio, ser disponibilizado como open source.

A lógica é simples: quando o Estado financia o desenvolvimento de software com dinheiro público, o código deverá, sempre que possível, ficar disponível para ser auditado, reutilizado e melhorado.

O teste do openDesk representa agora uma aplicação prática dessa estratégia, mas também uma tentativa de avaliar se soluções europeias e open source conseguem responder às necessidades de produtividade e colaboração de uma administração pública moderna.

A Suíça não está sozinha nesta mudança de direção. França e Alemanha também têm promovido iniciativas destinadas a aumentar a utilização de software open source nas administrações públicas e a reduzir a dependência de fornecedores tecnológicos estrangeiros.