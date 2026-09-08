Fim dos soldados humanos. China prepara exército de robôs para o campo de batalha

Os robôs humanoides deixaram de ser apenas montras de engenharia para consumo mediático. Na China, o desenvolvimento desta tecnologia começou a cruzar a fronteira civil rumo às forças armadas. Uma investigação a registos públicos de compras, patentes e publicações militares revela que a China intensifica os esforços para transferir protótipos para cenários de guerra.

China: salto dos laboratórios para o campo de batalha

O Exército de Libertação Popular tem apelado à integração destas plataformas nas suas fileiras. O objetivo passa por transformar máquinas concebidas para tarefas industriais e de entretenimento em verdadeiros combatentes. Este movimento ganhou tração após os recentes jogos mundiais de robótica humanoide em Pequim, demonstrando que o setor militar quer capitalizar a liderança do ecossistema tecnológico.

A base desta aposta assenta numa vantagem industrial concreta. Os fabricantes chineses foram responsáveis por cerca de 95% das entregas globais de robôs humanoides em 2025. Garantem acesso imediato a hardware avançado e capacidade de produção em larga escala. Esse poderio produtivo permite aos militares experimentar diferentes arquiteturas físicas e algoritmos de controlo sem os habituais estrangulamentos.

Supremacia industrial chinesa e novos cenários táticos

Nos estudos estratégicos analisados, os robôs são integrados em equipas mistas com humanos, veículos autónomos e cães robóticos. O principal cenário está no combate urbano, onde as máquinas têm como missão a limpeza de edifícios ocupados, divisão a divisão e piso a piso. A configuração bípede garante vantagens neste meio, sobretudo na transposição de escadas, abertura de portas e navegação em espaços de humanos.

Apesar das perspetivas, a presença de robôes armados em unidades de combate ainda não é uma realidade. As máquinas enfrentam barreiras no terreno, desde a reduzida autonomia até à instabilidade física em terrenos irregulares fora de pisos nivelados.

Limites da autonomia dos robôs e desafios no terreno

Para mitigar as lacunas, empresas de defesa desenvolveram modelos controlados remotamente, permitindo que operadores humanos mantenham o comando à distância. A utilização destas plataformas estende-se também a missões de patrulha, reconhecimento sob condições meteorológicas adversas e apoio logístico em túneis ou embarcações.

Os especialistas estimam que a tecnologia necessária para viabilizar destacamentos regulares em combate surja num horizonte de cinco a dez anos. Até lá, a par dos desafios de engenharia e do custo de fabrico, permanece por resolver a capacidade de os sistemas de inteligência artificial distinguirem com fiabilidade combatentes de civis.