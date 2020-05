Microsoft Word: 4 alternativas completas e gratuitas

O Microsoft Word é um dos mais completos editores de texto do mercado, mas traz custos para os utilizadores. No entanto, o mercado disponibiliza inúmeras alternativas gratuitas, algumas delas podem mesmo ser usadas online, facilitando a partilha do conteúdo.

Conheça algumas das melhores alternativas ao Word da Microsoft.

O Office da Microsoft está disponível online e de forma gratuita, incluindo o Word, Excel, PowerPoint, entre outros serviços. O Word Online, em concreto, disponibiliza a maioria das funcionalidades principais, conhecidas da versão para PC. Além disso, com os documentos guardados no OneDrive, poderá ter acesso a tudo a partir de qualquer dispositivo.

O LibreOffice é talvez uma das opções gratuitas mais completas alternativas ao Office da Microsoft, incluindo, claro, uma alternativa ao software da Microsoft. Trata-se do Writer.

Este software é utilização simples, contando com as funcionalidades de edição mais básicas, mas permite ainda criar conteúdo como diagramas, gráficos, tabelas e muito mais.

O Polaris Office oferece um programa de edição de documentos muito semelhante ao da Microsoft. É evidente que existem limitações que não podem ser ultrapassadas com estes serviços gratuitos face ao da Microsoft, mas o objetivo primordial é cumprido.

Neste caso, uma vez mais, existem também disponíveis serviços equivalentes ao Excel e PowerPoint. Apesar de gratuito, é necessário efetuar registo na plataforma Polaris e pode ainda ser subscrito um serviço pago mais completo.

Por fim, a sugestão vai para o serviço do WPS. A suite do Office, com Word, Excel e PowerPoint, está disponível para Windows, Mac, Android e iOS, o que torna a interação muito mais completa. A interface é, uma vez mais, muito semelhante ao que a Microsoft oferece, mas é gratuita.

De notar que o WSP disponibiliza também serviços de edição e conversão de PDF.