A Microsoft parece estar empenhada em alargar o Windows 11 ao máximo de utilizadores, tal como fez antes com o Windows 10. Este seu novo sistema deverá ser a opção no futuro e como tal a gigante do software está, afincadamente, a trabalhar no seu desenvolvimento.

Com a sua instalação como opção, muitos deram já o passo de a fazer. Claro que a opção de ficar no Windows 10 existe, mas a Microsoft parece insistir, estando agora a trazer a app PC Health Check mesmo sem ser pedida.

Para mostrar aos utilizadores se os seus PCs são suportados pelo Windows 11, a Microsoft criou uma ferramenta de suporte. Esta avalia todos os componentes presentes e compara-os com os requisitos que estão definidos para o novo sistema.

O resultado final é uma avaliação completa do sistema e uma resposta clara sobre a capacidade de instalar o Windows 11. Claro que há formas de contornar algumas das falhas detetadas, mas esta é a ferramenta oficial para quer procura saber mais sobre o suporte.

Esta era uma ferramenta externa ao Windows 10, mas a Microsoft parece ter mudado o seu paradigma recentemente, com uma mudança subtil. A app PC Health Check chegou ao Windows 10 para ajudar os utilizadores, mesmo sem ser pedida.

A ideia desta chegada é simples e lógica. A Microsoft quer dar aos utilizadores do Windows 10 a capacidade de saber se as suas máquinas são suportadas pelo Windows 11 e assim abrir a porta para a atualização que se espera venha a ser feita.

Esta novidade, que ninguém pediu à Microsoft, deverá ter chegado com a KB5005463 e vai manter-se atualizada de forma automática e sem controlo do utilizador. Curiosamente, esta pode ser removida como qualquer outra app pelos utilizadores.

A Microsoft ainda não está a tomar uma atitude agressiva para a instalação do Windows 11. Ao permitir manter o Windows 10, evita todas as críticas que recebeu quando forçou de várias formas a migração para este sistema aquando da versão anterior.