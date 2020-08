Mesmo com todos os problemas que os últimos tempos têm mostrado, as atualizações do Windows 10 são essenciais e a Microsoft sabe disso. É desta forma que este sistema recebe as novidades e as melhorias que todos querem e precisam.

Por norma depois de uma destas atualizações os utilizadores ficam sem saber o que há de novo e de que forma as podem usar. Para ultrapassar este problema a Microsoft quer trazer para o Windows 10 uma forma de tornar melhor esta experiência.

Melhor experiência após as atualizações

A cada nova atualização a Microsoft traz ao Windows 10 novidades importantes. Estas procuram melhorar a utilização do sistema e por isso são essenciais para os utilizadores e para este sistema.

Claro que as grandes melhorias chegam nas duas grandes atualizações anuais, desenvolvidas ao longo dos meses anteriores. Agora, e numa das que estão a ser preparadas, surgiu uma novidade importante. Passa a existir uma área de apresentação das novidades.

Todas as melhorias que o Windows 10 receberá

Com a build 20190 estão a ser criadas algumas melhorias. A mais recente, que chegou agora ao programa Insiders, traz uma área onde vão ser mostradas todas as novidades aos utilizadores. Aqui, e de forma bem intuitiva, serão apresentadas as novidades.

Para cada uma delas será dada informação aos utilizadores, preferencialmente visuais e muito claras. Assim, e de forma simples, estes conhecem o que há de novo. Se for uma app ou software, haverá também um botão para o acesso direto.

Há ainda mais novidades da Microsoft

Outra novidade que esta build 20190 traz está na parte das placas gráficas. Os utilizadores mais exigentes podem agora escolher com detalhe quais as placas que cada app deve usar. Esta já existia, mas agora permite um controlo ainda maior.

Todas estas melhorias do Windows 10 são esperadas para o final do ano, em mais uma das 2 atualizações anuais. Esta deverá ter menos novidades que a lançada em maio, mas ainda assim deverá ser importante e relevante.