A Microsoft já traçou o caminho para o seu browser mais conhecido. O Internet Explorer irá deixar de ser suportado a meio de 2022 e isso não pode ser esquecido pelos utilizadores, que precisam de escolher a sua alternativa até lá.

Com menos de 3 meses para o fim do Internet Explorer, a Microsoft não quis deixar de recordar os utilizadores e lançou um novo alerta. Quer preparar o caminho e não deixar ninguém sem ter uma alternativa à altura.

Fim do Internet Explorer está a chegar

Desde que a Microsoft apresentou o Edge que o destino do Internet Explorer está traçado. Este browser tem um histórico único na Internet e não será simples aos utilizadores libertarem-se desta proposta que os acompanhou por muitos anos. Parou no tempo e começou a ficar exposto a problemas de segurança e outras falhas.

Para recordar os administradores e os utilizadores para a próxima data, a Microsoft resolveu lançar um novo alerta. No seu site Windows Release Health recordou que no dia 15 de junho o suporte da Microsoft para este browser será terminado.

Microsoft não quer que se esqueça

Nessa data, que chega dentro de 3 meses, o Internet Explorer simplesmente deixará de ter qualquer suporte por parte da Microsoft. Isto abre as portas a problemas de segurança e até a falhas que podem ser exploradas por atores maliciosos.

Ao mesmo tempo, e no Windows 10, quem tentar usar este browser vai ser encaminhado para o Edge, sendo esta a alternativa. O Internet Explorer não será removido do sistema da Microsoft, visto que é necessário como suporte para o Edge.

Edge será a alternativa no Windows

A Microsoft não vai deixar cair simplesmente o seu browser clássico e os seus utilizadores. A presença do Modo IE no Edge vem facilitar a mudança para todos os utilizadores, mantendo todos os sites a funcionar, mesmo com todos os seus requisitos.

Este é mais um passo, importante, para o fim de um dos mais importantes browsers da Internet. O Internet Explorer vai deixar de funcionar e a Microsoft não quer deixar os seus utilizadores sem alternativa. Este alerta serve parar preparar a chegada do dia 15 de junho, que está só a 3 meses de distância.