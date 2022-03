O Android 13 é já uma realidade e há muitas novidades a serem reveladas, a cada nova versão lançada. A Google prepara esta nova versão para poder em breve mostrar todo o trabalho que tem já criado.

A gigante das pesquisas quer dar ainda mais controlo aos utilizadores e usar o seu sistema para isso mesmo. Isso foi visto recentemente nas permissões e agora surge novamente com os consumos de bateria. O Android 13 vai ser mais controlador e impedir que as apps abusem do consumo.

Há ainda muito para se conhecer do Android 13 e das novidades que traz para os utilizadores que chegarão ao público geral no final do verão.

Algo que foi agora revelado vem trazer uma novidade importante para os utilizadores. Foca-se na bateria e nos consumos que as apps podem fazer deste elemento, tentando controlar e alertar os utilizadores para essas situações que são anormais e não desejadas.

A informação veio da própria Google, que a vai tornar ativa de forma transversal no Android 13. Sempre que uma app for detetada a usar a bateria de forma elevada por 24 horas, notificará o utilizador e mostrará esta situação.

Claro que o foco será em apps que consomem bateria em segundo plano, algo que o utilizador não deteta de forma direta. Os alertas vão ser limitados e apenas surgem a cada 24 horas, mudando depois para janelas de tempo de 30 dias.

Claro que o Android 13 vai ter algumas exceções neste controlo sobre a bateria. Apps do sistema, VPN e outras alternativas que têm mesmo de correr em segundo plano e de forma quase constante vão ficar fora desta lista de apps que têm de manter os consumos controlados.

Esta é uma excelente adição ao sistema da Google, pois vai garantir que todas as apps mal comportadas sejam identificadas. Ao garantir que a bateria tem consumos menores, consegue também melhorar a utilização dos smartphones.