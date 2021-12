O Windows 11 tem trazido muitas mudanças por parte da Microsoft. A interface foi completamente alterada e renovada para ter uma nova imagem. Claro que há também outras áreas mudadas, mas algumas parecem escapar ao olhar dos utilizadores.

Uma das que tem sido alvo de trabalhos de mudança é o Painel de Controlo. Este centro de gestão do Windows começou a mudar no Windows 10 e nesta versão dá ainda mais passos no sentido de desaparecer de vez.

Microsoft continua com as mudanças no Windows 11

A Microsoft tem trabalhado no sentido de unificar as opções de configuração do Windows. Este processo começou no Windows 10, mas foi transposto para o novo Windows 11, ainda que de forma muito discreta e até silenciosa.

A gigante do software quer colocar na app Definições tudo o que o utilizador pode mudar no seu sistema. Para isso criou uma nova área, completamente reformulada e que tem o que entende ser uma disposição mais lógica e mais simples de usar.

O fim esperado do Painel de Controlo aproxima-se

Uma das últimas builds do Windows 11 deu continuidade a este processo, apontando as opções no Painel de Controlo diretamente para a app Definições. Esta é a forma de ambientar os utilizadores mais tradicionais e que ainda recorrem a este ponto.

Com a última build de 2021 do novo sistema a Microsoft foi ainda mais longe, tendo ainda mais concentrado nas Definições e longe do Painel de Controlo. Agora, mesmo a remoção de apps do Windows 11 passa a ser feito numa nova área nas definições.

App Definições vai herdar todas as opções

A app Definições foi projetada para ser uma nova forma de gerir o Windows, mais arrumada, mais intuitiva e visualmente mais apelativa. Ainda assim, há muitas configurações que exigem que entre no Painel de Controle. O Windows 10 melhorou as coisas e o Windows 11 oferece uma visão ainda mais moderna de como podemos controlar um PCs.

A Microsoft descreve estas mudanças mais recentes como um "esforço contínuo para trazer as configurações do Painel de Controle para a app Definições". Fica assim claro que a gigante do software está comprometida em limpar esta área do Windows e tornar o Painel de Controle redundante.