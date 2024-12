Hackers conseguem “crackar” todo o sistema de licenciamento da Microsoft

A Microsoft continua a ser a empresa de referência na área do software. O modelo de negócio é baseado em licenciamento, mas há agora uma enorme ameaça. Recentemente, um grupo de hackers disse ter conseguido "crackar" o sistema de licenciamento de software da Microsoft.

Massgrave não é propriamente um nome desconhecido no mundo da pirataria. Trata-se de um "projeto", denominado Massgrave/Massgravel, cujo objetivo é desenvolver ferramentas de ativação não oficiais para produtos da Microsoft, como Windows e Office. Estas ferramentas são amplamente usadas para ativar software sem licenças legítimas, o que levanta questões legais e éticas.

Ferramentas criadas anulam todo o sistema de licenciamento da Microsoft

No âmbito deste projeto, foi anunciada recentemente uma enorme descoberta, que pode colocar em causa o negócio da Microsoft. De acordo com o que foi revelado, as novas ferramentas desenvolvidas conseguem ultrapassar todas as proteções da Microsoft que são colocadas nos seus produtos de software, em especial no Windows e Office.

Ao que parece, as ferramentas criadas são mesmo eficazes e apesar da Microsoft ter a possibilidade de anular esta possibilidade, isso obriga a remodelação profunda do código do DRM do software e posteriormente a criação e implementação de um método de ativação.

O Projeto MAS (Microsoft Activation Scripts) é um conjunto de ferramentas open-source criado para ativar produtos Microsoft, incluindo Windows e Office, de maneira não oficial. Utiliza métodos como HWID (Hardware Identification), KMS38 (Key Management Service até o ano 2038), e Online KMS para ativar diferentes edições de sistemas operativos e produtos do Office. Este projeto está alojado no GitHub e é atualizado regularmente para suportar novas versões do Windows e Office.