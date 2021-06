A Patch Tuesday reúne todas as melhorias que a Microsoft tem preparado para os seus sistemas e para as suas aplicações. Estas são na sua maioria correções de segurança e que deixam os utilizadores vulneráveis expostos a problemas.

Com a chegada da terceira terça-feira de junho, a gigante do software cumpriu o que é normal e lançou as atualizações. Estas são importantes e corrigem de uma só vez 50 falhas de segurança, com algumas delas a serem ativamente exploradas.

Mais uma Patch Tuesday com muitas correções

Foi há poucas horas que a Microsoft lançou um lote de atualizações que são obrigatórias para os seus sistemas e apps. Estas estão integradas na Patch Tuesday e corrigem de uma só vez mais de 50 falhas que estavam identificadas.

Os produtos que estão identificados como tendo problemas são muitos, abrangendo várias áreas. Para além do quase óbvio Windows, há ainda o Office, .NET Core & Visual Studio, Edge, Windows Cryptographic Services, SharePoint, Outlook e Excel.

Microsoft tratou de 50 falhas de segurança

Destas 50 falhas corrigidas por esta atualização, 5 delas são marcadas como críticas e as restantes 45 como importantes pela Microsoft. Para piorar o cenário, 6 das falhas presentes estavam já a ser exploradas e a comprometer os sistemas dos utilizadores.

Quanto ao impacto que trazem, os problemas identificados conseguem quebrar vários pontos dos sistemas. Há casos em que se torna possível correr código aleatório, criar situações de denial-of-service, escalar de privilégios ou problemas de corrupção de memória.

Windows é só um dos vários sistemas afetados por problemas

No caso do Windows 10, a Microsoft tratou de melhorar a segurança na utilização de periféricos e na validação de passwords. Há ainda correções nas operações mais básicas do sistema operativo e também no armazenamento e gestão de ficheiros.

Todas as correções e atualizações estão já disponíveis nos sistemas afetados e devem ser instaladas de imediato. Apenas desta forma todas as falhas presentes ficam resolvidas e os utilizadores protegidos, como é suposto.