OPPO pede o registo da marca ‘OCAR’, aumentando as suspeitas do seu próprio carro

O segmento automóvel é um dos mais apelativos do mundo industrial. E com a evolução das tecnologias, que nos permite caminhar para um paradigma cada vez mais elétrico, crescem as marcas com intenções de também se iniciarem neste mercado.

Nesse sentido, as últimas notícias dão conta que a chinesa OPPO pediu o registo da marca ‘OCAR’. Por conseguinte, intensifica-se assim cada vez mais a suspeita de que a empresa chinesa possa estar a desenvolver o seu próprio carro.

PUB

Tal como temos divulgado, várias marcas ligadas sobretudo ao mercado dos smartphones mostram um claro interesse em alargar horizontes e dar início a uma aposta no segmento automóvel. Mais concretamente nos veículos elétricos.

Alguns exemplos disso mesmo são a Apple, a Xiaomi e ainda a Huawei. No entanto parece que teremos que somar a esta tendência mais uma marca de peso.

OPPO solicita o registo da marca ‘OCAR’

Segundo os dados revelados recentemente, a OPPO terá solicitado o registo da marca ‘OCAR’. Os pormenores indicam que a classificação dessa marca está inserida na categoria de ‘instrumento científico’. Para já o pedido encontra-se pendente e a aguardar análises extra.

Dessa forma, tudo parece apontar para que a marca chinesa se esteja então a preparar para dar início ao seu fabrico de automóveis.

Sobre esta possibilidade, algumas fontes indicam que “a OPPO está de facto a investigar e a realizar algumas pré-pesquisas, mas ainda não estabeleceu para já o projeto formalmente”.

Alguns funcionários da empresa também terão adiantado que a OPPO sempre teve uma filosofia da interligação entre carro e máquina. Neste sentido inclui-se a evolução ecológica do carregamento rápido no segmento automóvel.

Para já ainda não há muitas mais informações sobre o possível carro elétrico da marca. Mas certamente que, depois deste pedido de registo da marca, mais informações serão reveladas em breve.