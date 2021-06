Vacinação COVID-19: Reclamações disparam 250% em maio

Atualmente o processo de vacinação funciona melhor do que no passado. Segundo informações da Task Force, desde que haja vacinas tudo o procedimento está “afinado”. No entanto, as reclamações relacionadas com vacinação disparam em maio.

Falta de agendamento e desorganização são principais queixas apontadas pelos portugueses.

Processo de vacinação: 244 reclamações no Portal da Queixa

Uma análise do Portal da Queixa revela que a população quer vacinar-se, mas as falhas de agendamento no processo de vacinação estão a gerar descontentamento. Só no mês de maio, o Portal da Queixa recebeu 126 reclamações relacionadas com o Plano de Vacinação Contra a COVID-19, um crescimento de 250% do número de queixas comparativamente com o mês anterior.

Desde o dia 27 de dezembro de 2020 – dia em que se iniciou o Plano de Vacinação contra a COVID-19 em Portugal -, até ao dia 31 de maio, já foram registadas 244 reclamações no Portal da Queixa relacionadas com o tema.

De acordo com os dados recebidos e analisados pelo Portal da Queixa, entre os principais motivos de reclamação no processo de vacinação, 64% está relacionado com a falta de agendamento, 16% refere-se à falta de desorganização no momento da vacinação e 8% das queixas denúncia a falta de apoio e acompanhamento.

A análise da variação ao longo dos meses, permite constatar que o amento das queixas é crescente, porém, no mês de maio, assistiu-se a uma explosão de 250% das reclamações dos utentes relacionadas com a vacinação. Só em maio, foram registadas 126 reclamações, comparativamente com o mês de abril, onde se verificaram apenas 36 reclamações.

O Portal da Queixa é visitado por mais de 3 milhões de consumidores por mês e recebe uma média mensal de 15.000 reclamações. Tem mais de 700.000 utilizadores registados e 9.000 marcas estão presentes na plataforma.