Computador arranca o MS-DOS a partir de um disco de vinil (vídeo)

O ano “esverdeado” da computação era muito diferente do que é agora. As ambições eram num resultado que não tinha na base o tempo de resposta, mas sim o sucesso da ação. Então, MS-DOS, acrónimo de Microsoft Disk Operating System, era o sistema operativo que servia de porta para um inimaginável mundo novo. Hoje, olhar para essa época, para quem teve a sorte de a viver, é ter a noção de como foi longo e incrivelmente produtivo o caminho até à realidade que agora vivemos.

Com uma dose grande de nostalgia, um engenheiro eslovaco decidiu inicializar o MS-DOS. Contudo, em vez de usar uma disquete tradicional, usou sim um disco de vinil.

MS-DOS a arrancar num disco de vinil

Jozef Bogin é um engenheiro eslovaco que quis relembrar tempos áureos e foi ao baú das memórias buscar o sistema operativo comprado pela Microsoft na década de 80. Usar o MS-DOS não é nada de extraordinário, até porque hoje ainda há quem goste de reviver essa época e a tecnologia. Contudo, Bogin quis ir mais além e, para iniciar o sistema, recorreu a um disco de vinil.

Claro que estas “novidades” servem para o entretenimento e para mostrar aos mais novos o software que esteve na base de muito do que hoje se usa. Conforme pode ser visto no vídeo, o MS-DOS não é inicializado num computador da nova geração, como um Microsoft Surface ou algo do género. A máquina de serviço é um fantástico IBM 5150 original.

Cuidado com o som do vinil

Bom, basicamente o alerta é para ter cuidado com o que este som possa despertar, não vá despertar algo já escondido pelo tempo. Memórias de uma época que pode fazer o utilizador olhar para o que tem hoje e ver que nada era como “naquele tempo”.

O processo de carregamento de áudio é surpreendentemente rápido e, embora o MS-DOS venha num pacote bastante leve, ainda é impressionante ver como todos os dados foram transferidos do vinil para o IBM PC. De acordo com o site, toda a mágica se resume a “desmodular” o sinal de áudio via BIOS após receber informações do temporizador da coluna do PC e da porta de entrada periférica ligada aos gira-discos.

Embora isso possa soar como rocket science para alguns, na verdade, é uma experiência que pode mantê-lo ocupado durante algum tempo. Conforme referimos em cima, benefícios disto só no campo do entretenimento, dado que hoje… tudo isto é da velha guarda.

Se se sentiu impelido a saber mais, então veja mais vídeos no blog oficial do programador.