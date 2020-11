Animal Crossing: New Horizons com Natal animado

É um dos jogos do ano para a Nintendo Switch. Animal Crossing: New Horizons é um jogo que tem cativado miúdos e graúdos ao longo de 2020 e, promete muito mais.

Isto, pois a Nintendo revelou recentemente as novidades para o jogo que se aproximam com o Natal.

No passado do dia 19 de novembro chegou uma atualização gratuita ao jogo da Nintendo, Animal Crossing: New Horizons. Esta atualização contou com eventos natalícios e outros melhoramentos gerais, dando aos jogadores, novas oportunidades de se ligarem a amigos e família e aproveitarem a vida na ilha junto dos seus residentes.

Foi ainda revelado um trailer sobre o que a atualização de inverno oferece:

Por outro lado, serão ainda adicionadas ocasiões especiais como o Turkey Day, a 26 de novembro, e o Toy Day, a 24 de dezembro, com a nova atualização a proporcionar experiências natalícias que podem ser desfrutadas com outras pessoas.

A atualização de inverno trouxe também novas reações e novos estilos de cabelo para Animal Crossing: New Horizons, bem como a opção para expandir o espaço de armazenamento de itens domésticos no jogo e novas funcionalidades para transferir dados.

As novidades que se seguem estão disponíveis, independentemente do hemisfério do jogo, desde 19 de novembro:

Turkey Day – No Turkey Day, que acontecerá este ano a 26 de novembro, o chef Franklin realizará um encontro na praça. Os jogadores podem ajudar Franklin a recolher ingredientes para os pratos que estarão em exibição na praça e obter assim uma recompensa. Observação: este evento requer que o edifício Resident Services já esteja construído.

Toy Day – É aquela época do ano na qual os residentes da ilha se deleitam… o mês do Toy Day está quase a chegar! Nas próximas semanas os jogadores irão reparar que a sua ilha e praça ficam gradualmente mais festivas, com decorações temáticas de natal. Incluindo nas árvores que, se abanadas, poderão soltar enfeites que permitirão aos jogadores criar receitas de móveis de natal. De 1 a 25 de dezembro será possível comprar brinquedos no Nook’s Cranny e encontrar roupas natalícias na loja Able Sisters. No Toy Day, 24 de dezembro, o Jingle fará uma visita especial a cada ilha para espalhar a alegria da época. Ao ajudá-lo a entregar presentes os jogadores também receberão uma recompensa. Observação: certos aspetos deste evento requerem que o edifício Resident Services já esteja construído.

Novas reações e penteados – Nove novas reações e seis novas opções de penteado podem ser adquiridas, resgatando Nook Miles no terminal Nook Stop, localizado nos Resident Services.

Atualização do limite de armazenamento doméstico – Os jogadores que já expandiram a sua casa para o maior tamanho possível e pagaram as suas dívidas poderão inscrever-se para conseguir uma expansão de armazenamento doméstico adicional, falando com Tom Nook nos Resident Services. Isso expandirá o armazenamento doméstico para 2400 slots.

Visitar ilhas aleatórias em sonhos – Todos os fãs de dormir e de visitar outras ilhas dentro de sonhos terão a opção de visitar ilhas aleatórias enquanto sonham, abrindo novas perspetivas de inspiração para as personalizações das suas ilhas.

Colaboração com Animal Crossing: Pocket Camp – Para comemorar o terceiro aniversário de Animal Crossing: Pocket Camp, estará disponível, em Animal Crossing: New Horizons, um smartphone modelo Pocket Camp.

Transferências de residentes e dos dados da ilha – Estão também a caminho duas novidades que oferecem uma maior flexibilidade à gestão de dados dos residentes e da ilha. A opção de transferência para um único jogador permite que os jogadores transfiram dados de residentes para outra consola. Isso inclui o nome do residente, a aparência e o equipamento, com o seu inventário, casa e armazenamento doméstico. Outra funcionalidade nova permitirá a transferência dos dados do utilizador, de toda a ilha e dos seus residentes – incluindo os seus dados, para outra consola. Este serviço será facilitado pela aplicação grátis Island Transfer Tool, da Nintendo eShop.

… e mais : A partir de 1 de dezembro estarão disponíveis na Nook Stop novos itens sazonais. Entre 26 e 31 de dezembro, existirão também vários itens festivos para comemorar a véspera do Ano Novo. Em adição ao conteúdo da atualização, os jogadores podem contar com um evento de contagem regressiva a partir das 19h00, para começar o ano novo na companhia dos seus residentes, bem como com os amigos e familiares.

Animal Crossing: New Horizons promete, portanto, um Natal cheio de atividades e novidades para os seus jogadores, familiares e amigos.

A próxima atualização será feita em janeiro do próximo ano e mais perto da altura, daremos novidades.

