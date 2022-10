Foi com alguma surpresa que a Microsoft revelou há algumas semanas que o Office ia terminar e ser trocado pelo Microsoft 365. Apesar d parecer uma jogada de marketing, a verdade é que vai trazer algumas mudanças importantes.

Agora, e para revelar um pouco mais do que está a caminho, a Microsoft resolveu mostrar mais do Microsoft 365. Revelou como vai funcionar e o que vamos conseguir ter acesso direto dentro desta nova app que chega em breve.

Esta é uma mudança que apanhou todos de surpresa e que mostra como a Microsoft está a mudar a sua oferta aos utilizadores. O fim do Office é um marco, mas que abre a porta para que muito seja renovado e que novas propostas surjam para os utilizadores.

Com o Microsoft 365 os utilizadores vão ter uma app central onde tudo será agregado e onde todos os ficheiros do utilizador estão acessíveis. Tudo estará agregado por tipos e permitirá acesso a ficheiros suportados e não só.

O que o vídeo acima revela mostra de forma clara como esta app será essencial e que será o centro de toda a oferta da Microsoft. Também será ali que os utilizadores vão poder sair para as diferentes apps, que maioritariamente vão ser acedidas via Internet.

Gerir estes ficheiros e estas apps vai ser também simples, com tudo organizado, quer os que são próprios, quer os que são partilhados com o utilizador. Aceder a apps é também importante, sendo assim organizado, quer pelos da Microsoft, quer pelos que forem criados por outras empresas.

A mudança vai começar já muito em breve, com uma alteração de peso. As alterações começarão a ser lançadas no Office.com já em novembro de 2022 sendo seguida pelas mudanças que começarão a ser trazidas para a app do Office no Windows e na app móvel do Office em janeiro de 2023.

Este parece um passo que não vai ser alterado e é mesmo o fim do Office. Com o Microsoft 365 tudo estará arrumado e agrupado para simplificar a vida ao utilizador, que simplesmente terá de usar as apps que precisa e onde quer.