“Halloween” chega à PlayStation Store em campanha promocional

A Sony Playstation lançou na passada semana, uma campanha promocional dedicada ao Halloween.

Venham ver quais os jogos e quais os descontos assustadores que a campanha disponibiliza.

A Sony Playstation revelou no final da semana passada a chegada da promoção "Halloween" à PlayStation Store, que permite aos jogadores pouparem até 80% numa seleção de mais de 300 jogos de terror para a PlayStation 5 e para a PlayStation 4 até ao próximo dia 2 de novembro.

Na campanha, entre muitos outros, poderemos encontrar jogos como Five Nights at Freddy's: Security Breach, Bloodborne, Days Gone e Ghostwire: Tokyo.

Sem mais demoras, mostramos-vos os jogos em maior destaque na campanha:

7 Days to Die para a Playstation 4 por 6,99€

Bloodborne para a Playstation 4por 9,99€

Days Gone para a Playstation 4 por 15,99€

Demon Slayer -Kimetsu No Yaiba- The Hinokami Chronicles para a Playstation 4 e Playstation 5 por 35,99€

Devil May Cry 5 + Vergil para a Playstation 4 por 9,89€

Diablo III: Eternal Collection para a Playstation 4 por 19,79€

Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition para a Playstation 4 por 23,99€

Dragon Ball Xenoverse 2 para a Playstation 4 por 4,99€

Dying Light Definitive Edition para a Playstation 4 por 12,49€

Evil Dead: The Game para a Playstation 4 e Playstation 5 por 27,99€

Five Nights at Freddy's: Security Breach para a Playstation 4 e Playstation 5 por 23,99€

Ghostwire: Tokyo Deluxe Edition para a Playstation 4 por 44,99€

Resident Evil 2 para a Playstation 4 e Playstation 5 por 9,99€

Resident Evil 3 para a Playstation 4 e Playstation 5 por 9,99€

Resident Evil 4 para a Playstation 4 por 7,99€

Resident Evil 5 para a Playstation 4 por 7,99€

Resident Evil 6 para a Playstation 4 por 7,99€

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes para a Playstation 4 e Playstation 5 por 14,99€

The Dark Pictures Anthology: Triple Pack para a Playstation 4 e Playstation 5 por 35,99€

The Evil Within 2 para a Playstation 4 por 5,99€

The Quarry - Deluxe Edition para a Playstation 4 e Playstation 5 por 50,99€

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt para a Playstation 5 por 38,99€

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales no PC

Entretanto e noutro prisma completamente distinto, a Sony também revelou que Marvel’s Spider-Man: Miles Morales já tem data de lançamento no PC.

Assim sendo, o fantástico jogo do Homem-Aranha chegará ao PC no próximo dia 18 de novembro e já está disponível para reserva (podem ser feitas tanto na Steam como na Epic Games Store).

Os jogadores poderão desfrutar de uma grande variedade de opções de qualidade gráfica para atender a uma ampla variedade de dispositivos, velocidade de fotogramas e suporte para outras tecnologias, como a NVIDIA DLSS 3 e NIVIDA DLSS 2, que melhoram o desempenho, a NVIDIA DLAA, que melhora a qualidade da imagem e a NVIDIA Reflex, que reduz a latência.

Para além do Ray Trace, que estará incluído no Marvel's Spider-Man: Miles Morales para o PC, os jogadores também poderão desfrutar da imersão do comando DualSense graças aos seus gatilhos adaptativos e feedback háptico, sempre e quando este esteja conectado ao PC através de um cabo USB.

Podem ver de seguida os requisitos máximos e mínimos recomendados: