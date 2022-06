Como proteger um documento Excel com password

O Excel é uma das ferramentas mais úteis do Office 365, servindo para uma infinidade de coisas. Caso queira impedir que aqueles com quem partilha um determinado documento não conseguem editá-lo, pode proteger a(s) sua(s) folha(s) com uma password.

Saiba como fazê-lo!

Apesar das suas falhas, o Office 365 é muito completo e uma das suas ferramentas mais impressionantes é o Excel. Através deste programa podemos ir além das tabelas simples e executar verdadeiras e completas análises de dados, devido à sua infinidade de opções.

Caso desconheça, saiba que esta ferramenta possui uma funcionalidade de segurança e que é possível adicionar uma password aos documentos, tornando-os apenas de leitura para quem os receber. Com a definição de uma palavra-passe garante que as únicas pessoas que editam o documento são aquelas que autorizou, bloqueando a personalização da folha.

Proteger um Livro de Excel com password

Em primeiro lugar, abra o documento que quer proteger, seguindo até Ficheiro, no canto superior esquerdo.

De seguida, aceda a Guardar Como e selecione a pasta onde pretende ver o seu ficheiro guardado.

Depois de surgir o pop-up da opção de Guardar Como que selecionou, certifique-se de que, na barra “Guardar com o tipo”, está selecionado o “Livro do Excel”.

Ainda no pop-up, aceda a Ferramentas e selecione Opções Gerais.

Aí, será aberto um novo pop-up no qual deve definir a password que será solicitada “para modificar” o documento. Caso deseje, pode ainda definir uma palavra-passe “para abrir” também.

Selecione ainda a opção “Recomendada só a leitura”.

Depois de definir a palavra-passe, confirme-a, na caixa que aparece de seguida.

Quando alguém quiser abrir o documento que protegeu, precisará de colocar a password, ou então, selecionar a opção de leitura, que definiu como recomendada.

Agora, já sabe como proteger os seus documentos do Excel, garantindo que só lhes acede e só os altera quem autorizar.

