Bing está agora entre os browsers mais descarregados no iPhone

Se há algumas semanas alguém lhe dissesse que o Bing acabaria por ser uma das aplicações mais descarregadas do iPhone, provavelmente não acreditava. Mas a aposta na inteligência artificial (IA) está a aumentar cada vez mais e, como é notório, está a fazer-nos repensar muitos conceitos que tínhamos enraizados na nossa mente. O Bing, que desde o seu lançamento, há 15 anos, nunca representou uma ameaça para os browsers gigantes, está subir posições na App Store, e já está à frente do Google, em algumas regiões.

O Bing tem subido posições diariamente e já existem sítios onde este é encontrado à frente de gigantes como o Google. Por exemplo, nos Estados Unidos, este encontra-se agora em terceiro lugar no "Top apps grátis" da App Store.

Bing à frente do Google

Embora estejamos a falar do mercado dos EUA, não deixam de ser marcos impressionantes. E, o mais surpreendente, como podemos ver na imagem, é que o Bing está à frente do Google, que se encontra na sétima posição. O até há pouco tempo líder indiscutível no mercado da pesquisa perdeu algum terreno na App Store.

No caso de Portugal, por enquanto, os downloads não estão do lado da Microsoft. O Google é a oitava aplicação mais descarregada no "Top apps grátis". Se quisermos encontrar o Bing, temos de descer para a posição 28, um lugar na lista da App Store rodeado por aplicações como o Waze e o Linkedin.

Então o que está por detrás de tudo isto? E porque é que tantas pessoas estão agora interessadas em experimentar o motor de pesquisa da Microsoft? A resposta é que o Bing incorpora agora um modelo de IA da próxima geração da OpenAI. A empresa liderada por Satya Nadella moveu-se muito rapidamente e conseguiu tirar partido da explosão do ChatGPT para dar um golpe à Google (com investimentos na OpenAI pelo meio).

Estratégia da Microsoft traz bons resultados

A estratégia da Microsoft está a dar bons resultados, embora tenha sido culpada de práticas antigas que se têm revelado cansativas. Por exemplo, sob a promessa de "Acesso ao novo Bing ainda mais rápido", a empresa convida os utilizadores a definir o Edge como o seu navegador predefinido e a descarregar a aplicação do motor de pesquisa para dispositivos móveis.

Neste momento, o novo Bing é, na sua maioria, uma promessa. Já na Google as coisas não correram tão bem, e a empresa está a pagar as consequências do passo em falso.

O Bard, a solução que visa enfrentar o novo Bing e ChatGPT, fez uma aparição muito limitada numa apresentação feita pela gigante da pesquisa. O evento não foi muito interessante, e um erro numa resposta que foi apanhada pelas câmaras não passou despercebida.

