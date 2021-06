O Windows 10 trouxe para os utilizadores um conjunto de novo software da Microsoft. Com um foco grande no 3D, queriam tornar estas tecnologias algo normal neste sistema e a produção de conteúdos algo natural e habitual.

Na verdade, este foco não vingou e este software acabou por ficar abandonado, quer pelos utilizadores, quer pela própria Microsoft. Mesmo assim, não ficou imune a problemas de segurança. Um novo foi revelado e afeta o Paint 3D.

Não é anormal a descoberta de problemas de segurança no software da Microsoft e do Windows 10. Este é do mais usado e como tal está mais exposto e é mais escrutinado, sendo por isso muito mais visível qualquer situação que seja revelada.

Agora, e segundo os investigadores de segurança da ZDI (Zero Day Iniciative), o Paint 3D tem uma falha de segurança. Do que é revelado, esta permite aos atacantes executar código aleatório em qualquer PC, de uma forma relativamente simples e com resultados complicados.

Ao abrir um ficheiro malicioso e criado de forma a comprometer o sistema, o utilizador acaba por comprometer o seu sistema operativo. Dai para a frente, torna-se simples ao atacante explorar outras falhas e tomar controlo sobre a máquina ou sobre os dados dos utilizadores.

Mesmo não sendo algo positivo, esta situação tem um impacto médio e não deverá ser explorada de forma ativa. Para além de requerer que o utilizador ativamente abra um ficheiro externo, está presente num software que não é usado de forma massiva e recorrente.

Ciente desta falha, a Microsoft já tratou de a corrigir no Windows 10. A solução surgiu na última Patch Tuesday e estará a ser aplicada na maioria dos sistemas ativos. Após ter sido revelada a 2 de fevereiro de 2021, a solução chega a 6 de junho para todos.

Esta parece ser uma situação simples de resolver, com a simples instalação da atualização que a Patch Tuesday trouxe. Assim ficam protegidos e até a Microsoft remover esta app de forma completa pelo menos protegidos.