Ubuntu 20.04 instalado? Aprenda a configurar a rede via interface gráfica

Em 2018 criamos um conjunto de tutoriais sobre o CentOS 7 onde ensinamos a configurar o sistema e também a configurar alguns serviços de rede. O desafio desta vez é fazer um trabalho idêntico só que com o sistema operativo Ubuntu.

Depois de termos ensinado aqui a instalar o sistema, vamos aprender como configurar a rede para acesso à internet.

O sistema da Canonical é uma das distribuições Linux mais populares do mundo e está agora mais requintado. A última versão, o Ubuntu 20.04 é LTS (” long-term support”), ou seja, tem 5 anos de atualizações no que diz respeito a segurança, correções críticas e atualizações de software selecionadas pela Canonical.

Para a configuração da rede do sistema temos duas formas: ou via interface gráfica ou via cli (linha de comandos). Hoje vamos ensinar como configurarem via interface gráfica.

Configurar rede via interface gráfica no Ubuntu

Para configurarem a rede devem começar por ir ao ícone de rede localizado no canto superior direito. Em seguida devem escolher Wired Connected

Aí dentro escolham a opção Wired Settings

O próximo passo é aceder às opções da interface (neste caso da interface por cabo). Após carregarem, irá abrir uma nova interface com as informações sobre a configuração

Para procederem a uma configuração manual IPv4 devem selecionar o separador IPv4. Aí dentro basta que indiquem qual o endereço IP estático que pretendem configurar assim com a máscara, gateway e servidor de DNS. Caso, na vossa rede, tenham um servidor de DHCP (que faz atribuição automática de endereço), podem manter a opção Automatic (DHCP)

Depois de realizada a configuração basta carregar em Apply que a mesma terá efeito de imediato.

Como viram configurar um endereço manual no Ubuntu é uma tarefa extremamente simples. Num próximo tutorial vamos mostrar como podem configurar os parâmetros de rede via terminal. Esperamos que este tutorial vos seja útil e caso tenham alguma dúvida ou questão deixem nos comentários.

