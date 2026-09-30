Quantcast
Linux

Sonho tornou-se realidade: o Microsoft Office já corre no Linux!

1 Comentário

A ausência de uma versão nativa do Microsoft Office sempre foi um dos maiores obstáculos para a adoção massiva do Linux no desktop. Durante anos, quem precisava do Word ou do Excel viu-se obrigado a recorrer a máquinas virtuais ou às versões web da suite de produtividade. Essa limitação pode ter os dias contados graças a um novo avanço desenvolvido pela comunidade open-source.

A equipa responsável pelo Bottles, uma popular ferramenta gráfica de gestão de ambientes Windows em Linux, conseguiu colocar o Microsoft 365 a correr diretamente neste sistema operativo. A grande diferença deste método é a total dispensa de um sistema Windows ativo em segundo plano, permitindo abrir as ferramentas de escritório diretamente na interface do Linux.

Como funciona o Microsoft 365 no Linux através do Bottles

O segredo por trás desta proeza assenta no Soda, uma camada de execução proprietária desenvolvida pelo projeto Bottles e baseada no Wine 11. Esta versão experimental foi configurada com adaptações específicas para lidar com as inúmeras dependências e serviços internos que a suite de produtividade da Microsoft exige. O utilizador só precisa de utilizar o instalador próprio para configurar o ambiente.

Importa salientar que o processo recorre aos ficheiros oficiais da Microsoft, instalando o pacote via tecnologia Click-to-Run. Não existe qualquer distribuição de software pirateado ou modificado. Para aceder aos programas e sincronizar ficheiros, continua a ser obrigatório iniciar sessão com uma conta que tenha uma licença ativa e válida do Microsoft 365.

Um avanço impressionante que ainda exige testes da comunidade

Apesar de funcionar e abrir ferramentas como o Word ou o Excel, o projeto encontra-se atualmente em fase experimental. Os testes iniciais foram conduzidos pelo programador Mirko Brombin, que decidiu abrir o acesso a mais utilizadores de forma a identificar falhas de estabilidade em diferentes distribuições de Linux.

O software ainda apresenta algumas arestas por limar no uso diário. No Word observam-se erros na renderização de tipos de letra e na geometria de certos menus, enquanto no Excel podem surgir seleções imprevistas de células e encerramentos repentinos ao acionar determinadas fórmulas. Aplicações complementares como o OneNote e o Outlook também exibem elementos de interface sobrepostos.

Ainda assim, este marco representa um passo gigantesco para a interoperabilidade entre plataformas. À semelhança do que a tecnologia Proton alcançou nos videojogos, o projeto Bottles demonstra que é viável integrar aplicações empresariais complexas no Linux, aproximando o sistema open-source da maturidade pretendida por utilizadores avançados.

PUB
Autor: Pedro Simões
Partilhar:
Tags:
Linux Microsoft

PUB.

Questão Semanal

Se comprasse um carro novo hoje, escolheria um elétrico?

Ver Resultados

Loading …

Arquivo de Questões

PUB.

Velocímetro Pplware

Teste a velocidade da sua Internet
Espanha baixa combustíveis: gasolina e gasóleo com desconto de 20 cêntimos
Artigo anterior

Espanha baixa combustíveis: gasolina e gasóleo com desconto de 20 cêntimos
PUB

Comentários

1

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

  1. Avatar de David
    David

    O linux torna se menos inutil mas e adobe photoshop? Premiere? Lightroom? Autocad? Ainda tem muita papinha para comer e se tornar util

    Responder
PUB
Aviso:

Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.