Espanha baixa combustíveis: gasolina e gasóleo com desconto de 20 cêntimos

O Governo de Espanha aprovou uma nova redução da carga fiscal sobre os combustíveis que vai beneficiar os condutores já a partir de 1 de outubro. A medida prevê uma redução de 20 cêntimos por litro no imposto aplicado à gasolina e ao gasóleo durante o próximo mês.

A decisão surge num contexto de forte subida dos preços da energia e dos combustíveis. O novo pacote de medidas foi aprovado pelo Conselho de Ministros espanhol e prolonga o apoio aos consumidores durante os últimos três meses de 2026.

Desconto começa nos 20 cêntimos

De acordo com o Governo espanhol, a redução do Imposto sobre Hidrocarbonetos será de:

Mês Redução por litro Outubro 20 cêntimos Novembro 13 cêntimos Dezembro 6 cêntimos

O calendário poderá, contudo, ser alterado caso os preços dos combustíveis continuem a subir de forma significativa. Existe um mecanismo de salvaguarda que permite manter ou recuperar uma redução de até 20 cêntimos por litro.

Gasolina passa de 5 para 20 cêntimos

A medida representa uma mudança particularmente relevante para quem utiliza gasolina.

Em setembro, a redução aplicada à gasolina era de apenas 5 cêntimos por litro, enquanto o gasóleo já beneficiava de uma redução de 20 cêntimos.

A partir de outubro, ambos passam a ter a mesma redução fiscal de 20 cêntimos por litro.

Isto significa que, num abastecimento de 50 litros, a redução fiscal corresponde a 10 euros, antes de considerar o eventual efeito do IVA e a forma como a redução fiscal é refletida no preço final praticado pelos postos.

É importante, por isso, distinguir redução de impostos de uma descida garantida de 20 cêntimos no preço apresentado na bomba. O preço final continua dependente da cotação internacional do petróleo, dos produtos refinados, das margens comerciais e de outros fatores.

Medida chega numa altura de forte subida dos combustíveis

A decisão de Madrid surge depois de uma subida significativa dos preços dos combustíveis durante setembro.

A gasolina 95 aproximava-se dos 1,93 euros por litro em Espanha no final do mês, enquanto o gasóleo se encontrava igualmente próximo desse valor. A subida dos preços da energia também contribuiu para o aumento da inflação espanhola, que atingiu 4,9% em setembro, segundo o indicador divulgado pelo INE espanhol.

O Governo espanhol justifica o novo pacote com o impacto da crise energética e das tensões associadas ao conflito no Médio Oriente.

E em novembro e dezembro?

A intenção inicial é reduzir progressivamente o apoio.

Em novembro, o desconto deverá passar para 13 cêntimos por litro, enquanto em dezembro será reduzido para 6 cêntimos. No entanto, o mecanismo de salvaguarda poderá alterar este calendário caso os preços continuem elevados.

De acordo com o Governo espanhol, se o IPC dos combustíveis continuar a superar determinados níveis, o desconto poderá permanecer nos 20 cêntimos durante mais tempo.

Espanha mantém também outras ajudas

A redução fiscal dos combustíveis faz parte de um pacote mais abrangente de medidas.

O novo decreto inclui ainda apoios específicos para o transporte profissional, agricultura e pesca, além de medidas destinadas a limitar o impacto da subida dos preços do gás e da eletricidade. Para o transporte rodoviário profissional, por exemplo, está prevista uma nova estrutura de apoio ao gasóleo profissional durante o último trimestre do ano.

Para os portugueses que vivem ou circulam junto à fronteira, a medida espanhola poderá ser particularmente relevante, sobretudo tendo em conta a diferença de preços entre os dois países.

A partir de amanhã, 1 de outubro, abastecer em Espanha passa assim a ter um novo incentivo fiscal: 20 cêntimos por litro de redução no imposto sobre a gasolina e o gasóleo.