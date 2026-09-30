Opera integra eSIM no Android e oferece 3 GB de dados grátis

Viajar para outro país pode significar preocupações com roaming, cartões SIM locais ou custos inesperados. A Opera acaba de apresentar uma nova funcionalidade no seu navegador para Android que pretende simplificar esse processo: um eSIM integrado diretamente no Opera.

A novidade permite comprar e configurar um eSIM sem instalar uma aplicação adicional e está disponível para 47 destinos internacionais, incluindo Portugal. Para incentivar a utilização do serviço, a Opera está ainda a oferecer 3 GB de dados móveis gratuitos durante três dias, embora esta oferta esteja inicialmente limitada a alguns mercados.

Opera passa a ter uma eSIM integrada

A grande vantagem é que o eSIM não fica limitada ao Opera. Depois de instalado no smartphone, a ligação de dados pode ser utilizada por todas as aplicações do equipamento, incluindo Google Maps, WhatsApp, Instagram ou qualquer outra aplicação que necessite de acesso à Internet.

O eSIM é exclusivamente para dados móveis, pelo que não substitui o número de telefone habitual nem permite efetuar chamadas ou enviar SMS através do número associado ao cartão SIM principal.

A oferta não exige cartão de crédito, dados de pagamento ou sequer um endereço de email. Atualmente, o período experimental está disponível para utilizadores localizados nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Canadá, Emirados Árabes Unidos, Brasil, Países Baixos, Noruega, Suécia e Polónia.

Apesar desta limitação geográfica da oferta gratuita, a própria eSIM pode ser adquirida para utilização nos 47 destinos suportados.

Portugal está entre os países suportados

A lista inclui vários destinos europeus, entre os quais Portugal, Espanha, França, Alemanha, Itália, Reino Unido, Suíça, Países Baixos e Áustria.

Os planos pagos disponibilizados pela Opera têm 3 GB, 5 GB ou 10 GB e são válidos durante 30 dias depois de ativados no destino. Os preços dependem do país e do volume de dados escolhido, sendo apresentados no próprio navegador antes da compra.

A Opera afirma ainda que o serviço utiliza redes 5G quando estas estão disponíveis, recorrendo à melhor rede disponível nos restantes casos.

Como ativar a eSIM da Opera?

O processo é relativamente simples:

Atualizar ou instalar o Opera para Android. Abrir o navegador e tocar no ícone do perfil. Selecionar a opção eSIM. Escolher Claim now. Selecionar o país de destino e confirmar. Seguir os passos apresentados para instalar a eSIM no smartphone.

A Opera recomenda fazer a configuração antes da viagem, utilizando uma ligação à Internet estável.

Depois de instalada, a contagem dos três dias da oferta gratuita só começa quando a eSIM se ligar pela primeira vez a uma rede no destino. A empresa indica que existe um período de até um ano após a aquisição para essa primeira ligação.

Naturalmente, nem todos os smartphones podem utilizar esta funcionalidade. É necessário ter um equipamento compatível com eSIM, desbloqueado para utilização com diferentes operadores e com Android 10 ou superior.

A funcionalidade está disponível no Opera para Android, mas não no Opera Mini nem no Opera GX para dispositivos móveis.