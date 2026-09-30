Avião faz aterragem de emergência após alegada luta entre pilotos

Um voo da FlyDubai que ligava o Dubai a Telavive aterrou em Tabuk, no noroeste da Arábia Saudita, depois de a aeronave ter transmitido sinais de emergência, um deles a indicar uma possível interferência ilícita. As circunstâncias exatas do incidente ainda não foram esclarecidas.

O voo FZ 1073 da companhia FlyDubai, que seguia do Dubai para o aeroporto Ben Gurion, em Israel, foi desviado para a Arábia Saudita. Segundo está a ser avançado pela imprensa internacional, a aeronave transmitiu três sinais de emergência, um dos quais associado a uma possível interferência ilícita, o que levou as autoridades israelitas a colocar caças em alerta perante a possibilidade de um sequestro. Afinal, a bordo seguiam dezenas de israelitas.

Durante o incidente, o avião desceu cerca de 16 mil pés (o equivalente a cerca de cinco mil metros) em apenas dois minutos, antes de aterrar no aeroporto de Tabuk, no noroeste da Arábia Saudita.

Captura de ecrã do Flightradar24 a mostrar o voo da FlyDubai para Israel desviado para a Arábia Saudita.

O que se sabe e o que ainda não foi confirmado

A versão sobre um alegado confronto entre os pilotos baseia-se em testemunhos de passageiros e ainda não pôde ser verificada de forma independente. Um passageiro contou ao Jerusalem Post que um dos pilotos esfaqueou o outro e tentou expulsá-lo da cabina, levando outros passageiros israelitas a entrarem para controlar o agressor enquanto o avião começava a descer abruptamente.

Yasmin Abu Kaiss, cuja filha seguia no voo, disse à Reuters que esta ouviu gritos e viu um homem com uma faca a imobilizar um piloto no chão, com sangue por todo o lado. Os meios de comunicação israelitas divulgaram ainda imagens de um passageiro com sangue na camisa.

Footage taken by a passenger aboard the flydubai flight from Dubai to Tel Aviv after the plane took a rapid plunge. pic.twitter.com/O3vd5644pL — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 30, 2026

Oficialmente, o gabinete do primeiro-ministro israelita começou por afirmar que o desvio não se devia a uma tentativa de sequestro. Mais tarde, as autoridades indicaram que o caso estava a ser investigado.

Citando fontes anónimas, os meios de comunicação israelitas referiram que estavam a ser analisadas duas hipóteses: a de que um dos pilotos tivesse tentado fazer o avião despenhar-se, numa aparente tentativa de suicídio, antes de ser travado por elementos da tripulação, e a de que o episódio pudesse ter sido uma tentativa de atacar israelitas. Nenhuma destas hipóteses foi confirmada oficialmente.

Balanço até agora

De acordo com um comunicado da autoridade de aviação saudita, todos os passageiros estavam em segurança, enquanto o comandante e o copiloto foram levados para o hospital para receber tratamento.

A Força Aérea israelita aguardava autorização da Arábia Saudita para transportar os passageiros retidos de regresso a Israel. Apesar de Israel não manter relações diplomáticas com a Arábia Saudita, em 2025, uma aeronave chegou a aterrar em Riade devido a uma emergência médica.

A FlyDubai confirmou que o voo FZ 1073, que seguia para o aeroporto Ben Gurion, sofreu um incidente e aterrou em segurança em Tabuk. A companhia afirmou que as suas equipas estavam a colaborar com as autoridades e que seriam divulgadas novas informações à medida que surgissem dados confirmados.

Os meios de comunicação israelitas noticiaram ainda que um voo posterior da FlyDubai com destino a Telavive deu meia-volta durante o trajeto e regressou ao Dubai.

Passageiros a aguardar na fila para despachar a suas bagagens com a FlyDubai, no Aeroporto Internacional Ben Gurion, no dia 30 de setembro de 2026. Crédito: Associated Press, via Euronews

Contexto do incidente

O incidente ocorreu poucos dias depois de o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, ter alertado para a existência de indícios de que poderia ocorrer um ataque durante as eleições de outubro. O exército israelita, citado pelos meios de comunicação locais, afirmou não dispor de informações que indicassem que estivesse a ser preparado um ataque contra Israel.

O chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, tenente-general Eyal Zamir, adiou a visita que tinha prevista aos Estados Unidos na semana seguinte. Durante a deslocação, estava prevista uma reunião com o Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos e com o comandante do Comando Central do país.