Será boa ideia? Linux vai deixar cair suporte para processadores 486 e Pentium

Algo que sempre destacou o Linux foi o seu suporte para hardware mais antigo, permitindo manter máquinas por muitos anos a funcionar. Isso poderá mudar em breve, com uma mudança que pode não agradar a todos. O Linux vai deixar cair o suporte para processadores 486 e Pentium e isso está já a ser discutido, com Linus Torvalds presente.

Linux vai deixar cair suporte para hardware antigo

Quando um hardware popular e acarinhado perde o suporte para um sistema operativo, é sempre uma má notícia. Muitos ainda se admiram por o Linux suportar os processadores Intel 486 e Pentium. Os CPUs 80486 da Intel foram lançados em 1989, enquanto o revolucionário Pentium chegou em 1993. Fica claro que estes processadores têm mais de 30 anos.

Poucas pessoas ainda utilizam PCs com este hardware, e as que o fazem não o utilizam para instalar a versão mais recente do Linux. O incrível é que o sistema operativo criado por Linus Torvalds ainda é suportado. A versão atual do Linux inclui código emulador para suportar determinadas instruções específicas para estes CPUs Intel mais antigos.

O problema é que este código precisa de ser mantido, ocupando horas aos programadores, que poderiam ser usadas para outros desenvolvimentos mais importantes e mais recentes. Esta situação também causa problemas de compatibilidade com outros processadores mais modernos.

Linus Torvalds apoia fim dos processadores 486 e Pentium

O veterano programador do kernel Linux, Ingo Molnar, propôs um novo patch que irá mudar tudo e que vais remover do código. Como resultado prático, não só poupa horas de trabalho, mas também remove 14.104 linhas de código do kernel e alivia o peso de 80 ficheiros.

No entanto, a opinião de Linus Torvalds tem muito peso e, se ele dá o seu ok a algo, é raro que seja rejeitado, embora isso tenha acontecido no passado. Sobre o fim do suporte aos processadores Intel 486 e Pentium no Linux, disse: “Sinto realmente que está na altura de acabar com o suporte. Não há nenhuma razão real para alguém desperdiçar um segundo de esforço de desenvolvimento neste tipo de hardware”.

A decisão ainda não foi tomada, mas ninguém avançou no sentido contrário. Parece claro que no próximo patch do Linux, o suporte para os CPUs Intel 486 e Pentium será removido. Embora, claro, os utilizadores possam continuar a utilizar a versão atual ou anteriores.