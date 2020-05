Pastas coloridas no Ubuntu! Saiba como com a ferramenta “Folder Color”

Já experimentou o novo Ubuntu 20.04 LTS? Se procura um bom sistema operativo então não se esqueça de experimentar a última versão do sistema operativo da Canonical. O Ubuntu 20.04 LTS traz um conjunto interessante de novas funcionalidades e há outras que podemos juntar.

Quer ter pastas coloridas no Ubuntu? Saiba como o pode fazer.

Uma das características mais fantásticas dos sistemas Linux, é o nível de personalização que garantem em todas as componentes. O utilizador pode, por exemplo, mudar facilmente de ambiente de trabalho, personalizar toda a interface gráfica, etc.

Para quem gosta de personalizações, hoje trazemos uma dica muito simples e que permite um nível de organização diferente, ao nível dos diretórios. Vamos aprender como mudar facilmente as cores dos diretórios no Ubuntu.

Como ter pastas coloridas no Ubuntu 20.04 LTS?

Para quem procura uma aplicação simples para dar um novo look aos diretórios no Nautilus, o “Folder Color” é sem dúvida uma ótima sugestão.

Esta pequena aplicação permite, de uma forma muito rápida, mudar a cor dos diretórios (10 cores disponíveis). Par isso basta carregar com o botão do lado direito do rato sobre os diretórios, escolher a opção Folder color do menu e depois escolher a cor.

sudo add-apt-repository ppa:costales / folder-color sudo apt-get update sudo apt-get install folder-color sudo add-apt-repository ppa:costales/folder-color sudo apt-get update sudo apt-get install folder-color

Depois de instalar devem reiniciar o gestor de ficheiros nautilus, usando o comando nautilus -q. Para ter pastas coloridas, basta selecionar a pasta com o botão do lado direito e selecionar a opção Folder’s Color. Depois basta escolher a cor que pretendem.

