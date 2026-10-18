Linux segue os passos do Windows e Ubuntu recebe um assistente de IA

A Canonical decidiu virar a página no que toca à IA e acaba de desvendar o Ubuntu 26.10, batizado de Stonking Stingray. A grande novidade é a estreia oficial do Myna, um assistente de voz e texto integrado diretamente no ambiente de trabalho. Promete dar muito que falar, dispensando totalmente a dependência de servidores externos.

Ubuntu 26.10 recebe uma IA 100% local

Ao contrário de soluções populares como o Copilot ou o ChatGPT, esta ferramenta corre inteiramente no hardware do utilizador. O foco principal é a privacidade absoluta, garantindo que nenhum comando ou dado pessoal sai da máquina para treinar modelos alheios.

Para já, o sistema suporta motores de reconhecimento de voz como Parakeet, Whisper e FunASR, tirando partido de placas gráficas dedicadas, como as da NVIDIA, para acelerar as respostas sem engasgos.

Produtividade a sério sem sair do PC

As capacidades do Myna vão muito além de responder a perguntas banais sobre o estado do tempo. Os criadores mostram que a IA foi pensada a pensar em programadores e utilizadores avançados que precisam de depurar código rapidamente.

Podes pedir ao assistente para analisar falhas em testes, localizar ficheiros relevantes no computador e preparar automaticamente o ambiente de trabalho necessário para resolver o problema.

Apesar de ainda estar numa fase de pré-visualização, a ferramenta já demonstra uma versatilidade assinalável no dia a dia. A única limitação atual prende-se com o controlo direto do ambiente de trabalho, algo que ainda não está disponível, mas a Canonical já garantiu que a tecnologia continuará a evoluir até marcar presença definitiva nas versões de suporte a longo prazo.

Sistema renovado com kernel Linux 7.3

Naturalmente, uma nova versão do sistema operativo traz recheios técnicos de peso por baixo do capô. O Ubuntu 26.10 estreia o ambiente GNOME 51, trazendo melhorias significativas na fluidez gráfica, na gestão de ecrãs e na acessibilidade.

Além disso, a loja de aplicações melhora a gestão mista de pacotes Snap e Deb, tornando a experiência de utilização muito mais limpa e coerente. No coração do sistema encontramos o kernel Linux 7.3, que traz suporte de ponta para as mais recentes arquiteturas de hardware, incluindo chips da Intel, AMD e NVIDIA.

A segurança também aperta com a expansão do cifrado completo por TPM a computadores sem raiz de confiança física, juntamente com a adoção do Sequoia PGP para preparar o ecossistema para a criptografia pós-quântica.