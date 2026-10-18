Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Cities In Dust – Siouxsie And The Banshees

Siouxsie and the Banshees (pronúncia ˈsuːzi æn ðə ˈbænʃiːz) foi uma banda de rock inglesa formada em Londres em 1976 por Siouxsie Sioux (vocalista) e Steven Severin (baixista). O grupo foi considerado um dos pioneiros do pós-punk. A sua música evoluiu constantemente ao longo dos seus vinte anos de existência. A banda separou-se em 1996. Entre os seus principais êxitos destacam-se as canções “Hong Kong Garden”, “Happy House”, “Christine”, “Spellbound”, “Cities in Dust”, “Peek-a-Boo” e “Kiss Them for Me”.

A música dos Siouxsie and the Banshees foi muito influente. Bandas como Joy Division, The Cure, Depeche Mode, The Smiths, Massive Attack, Radiohead, e PJ Harvey, citaram-nos como referências.

In Wikipedia

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Top 50 — Portugal

Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?