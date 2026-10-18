A Lua está a encolher e os cientistas já sabem a que velocidade

A Lua está a encolher lentamente à medida que o seu interior arrefece. Um novo estudo permitiu calcular a dimensão desta contração ao longo de centenas de milhões de anos e identificar milhares de falhas geológicas na superfície lunar.

A Lua perdeu cerca de 45 metros de raio

Embora possa parecer surpreendente, a Lua está a ficar ligeiramente mais pequena. O fenómeno resulta do arrefecimento gradual do seu interior, que provoca a contração do satélite e altera a sua estrutura geológica.

De acordo com um estudo liderado por Thomas Watters, geólogo planetário do Smithsonian National Air and Space Museum, o raio da Lua diminuiu aproximadamente 45 metros ao longo dos últimos 400 a 800 milhões de anos.

Isto corresponde a uma redução estimada entre 7,3 e 13 centímetros por milhão de anos. À escala humana, a alteração é praticamente impercetível, mas os seus efeitos acumulados são importantes para compreender a evolução geológica da Lua.

A investigação, publicada na revista científica The Planetary Science Journal, recorreu a dados recolhidos pela Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC), um instrumento a bordo da sonda Lunar Reconnaissance Orbiter, da NASA, que observa a superfície lunar há mais de 17 anos.

Mais de 10 mil falhas identificadas na superfície lunar

Ao contrário da Terra, onde a atividade sísmica está frequentemente associada aos limites das placas tectónicas, a Lua apresenta uma estrutura diferente: a sua superfície exterior comporta-se, em grande parte, como uma única camada rígida.

À medida que o interior lunar arrefece e o satélite se contrai, a crosta pode desenvolver fraturas e falhas geológicas. Estas estruturas podem surgir em diferentes regiões, não estando necessariamente limitadas a fronteiras entre placas tectónicas.

A análise das imagens obtidas pela missão da NASA permitiu aos investigadores contabilizar mais de 10 mil falhas visíveis na superfície lunar. Os resultados revelam uma atividade geológica mais extensa do que os cientistas esperavam.

Os investigadores consideram que este processo continua atualmente. A contração poderá contribuir para o crescimento de falhas já existentes e para a formação de novas estruturas geológicas.

O que significa para as futuras bases lunares?

Conhecer a distribuição das falhas e compreender a atividade sísmica lunar será importante para o planeamento de futuras missões tripuladas.

Os chamados sismos lunares, ou moonquakes, podem representar um desafio para infraestruturas instaladas na superfície. Por isso, identificar as regiões mais suscetíveis a movimentos geológicos poderá ajudar a escolher locais mais adequados para construir bases, instalar equipamentos científicos e desenvolver operações de longa duração.

O estudo sugere ainda que as regiões com uma crosta mais espessa apresentam menos falhas, podendo oferecer condições de maior estabilidade relativa. No entanto, esta característica não garante, por si só, que sejam locais totalmente seguros.

A Lua continua, assim, a revelar uma dinâmica geológica que vai muito além da sua aparência aparentemente imutável. Apesar de a contração ocorrer a um ritmo extremamente lento, compreender este processo poderá ser essencial para garantir a segurança das futuras atividades humanas no satélite natural da Terra.