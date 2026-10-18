Nem só de Pixel Watch vive a Google: conheça as alternativas para o pulso!

A Google disponibiliza diferentes dispositivos para acompanhar a atividade física, a saúde e o bem-estar, desde pulseiras discretas até smartwatches com funcionalidades mais avançadas. Eis as opções que a gigante tecnológica oferece, especialmente aos utilizadores de Android.

Nem todos procuram as mesmas funcionalidades num dispositivo para usar no pulso. Enquanto uns preferem acompanhar a atividade física e o sono sem recorrer a um ecrã, outros valorizam a possibilidade de consultar informações rapidamente ou utilizar aplicações e ferramentas inteligentes. Através das gamas Fitbit e Pixel Watch, a Google disponibiliza soluções para diferentes necessidades e perfis de utilização.

Para quem prefere uma pulseira de fitness sem ecrã

A Fitbit Air destina-se a quem procura uma experiência mais discreta, sem notificações ou informações constantemente visíveis no pulso. Este dispositivo permite acompanhar a atividade física, o sono e outros indicadores de bem-estar, disponibilizando os dados recolhidos através da aplicação associada.

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Para quem quer uma pulseira de fitness com ecrã

As Fitbit Inspire 3, Charge 6 e a nova Fitbit Edge são alternativas para quem pretende consultar informações diretamente no pulso. A Inspire 3 privilegia a simplicidade e a autonomia, enquanto a Charge 6 acrescenta funcionalidades como GPS integrado e eletrocardiograma. Por sua vez, a Fitbit Edge aposta num ecrã maior, monitorização avançada da atividade física e autonomia anunciada até sete dias.

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Para quem procura um smartwatch mais completo

Os Pixel Watch 5 e Pixel Watch 4 combinam funcionalidades de monitorização da saúde e do exercício físico com aplicações, notificações e integração com os serviços Google.

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