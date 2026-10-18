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Nem só de Pixel Watch vive a Google: conheça as alternativas para o pulso!

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A Google disponibiliza diferentes dispositivos para acompanhar a atividade física, a saúde e o bem-estar, desde pulseiras discretas até smartwatches com funcionalidades mais avançadas. Eis as opções que a gigante tecnológica oferece, especialmente aos utilizadores de Android.

Google Fitbit Edge

Nem todos procuram as mesmas funcionalidades num dispositivo para usar no pulso. Enquanto uns preferem acompanhar a atividade física e o sono sem recorrer a um ecrã, outros valorizam a possibilidade de consultar informações rapidamente ou utilizar aplicações e ferramentas inteligentes. Através das gamas Fitbit e Pixel Watch, a Google disponibiliza soluções para diferentes necessidades e perfis de utilização.

Para quem prefere uma pulseira de fitness sem ecrã

A Fitbit Air destina-se a quem procura uma experiência mais discreta, sem notificações ou informações constantemente visíveis no pulso. Este dispositivo permite acompanhar a atividade física, o sono e outros indicadores de bem-estar, disponibilizando os dados recolhidos através da aplicação associada.

Google Fitbit Air

Google Fitbit Air

Pulseira de atividade com monitorização da atividade física, frequência cardíaca e sono, aconselhamento personalizado baseado em IA – bateria de até 7 dias – Obsidiana

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Para quem quer uma pulseira de fitness com ecrã

As Fitbit Inspire 3, Charge 6 e a nova Fitbit Edge são alternativas para quem pretende consultar informações diretamente no pulso. A Inspire 3 privilegia a simplicidade e a autonomia, enquanto a Charge 6 acrescenta funcionalidades como GPS integrado e eletrocardiograma. Por sua vez, a Fitbit Edge aposta num ecrã maior, monitorização avançada da atividade física e autonomia anunciada até sete dias.

Google Fitbit Inspire 3

Google Fitbit Inspire 3

Pulseira de saúde e atividade física com bateria de até 10 dias e compatível com Android e iOS

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Google Fitbit Charge 6

Google Fitbit Charge 6

Pulseira de atividade com 3 meses de subscrição do serviço Google Health Premium incluído, bateria de 7 dias, Google Wallet e Maps, obsidiana/alumínio preto

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Google Fitbit Edge

Google Fitbit Edge

Pulseira de atividade, treinador de saúde, monitorização do sono, ecrã intuitivo, bateria de carregamento rápido

Ver na Amazon

Para quem procura um smartwatch mais completo

Os Pixel Watch 5 e Pixel Watch 4 combinam funcionalidades de monitorização da saúde e do exercício físico com aplicações, notificações e integração com os serviços Google.

Google Pixel Watch 5 (45 mm)

Google Pixel Watch 5 (45 mm)

Smartwatch – preto mate/obsidiana, Wi-Fi. Com ecrã abaulado, monitorização completa da saúde e atividade física e ajuda da Gemini

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Google Pixel Watch 4 (45 mm)

Google Pixel Watch 4 (45 mm)

Smartwatch Android con Seguimiento de la Salud y el Estado físico y Ayuda de Gemini – Caja de Aluminio en Color Negro Mate – Correa Deportiva en obsidiana – Wi-Fi

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Autor: Ana Sofia Neto
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Tags:
fitbit Google Pixel Watch top amazon

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