Esqueça o chmod 777! Aprenda a definir permissões em Linux

As distribuições Linux garantem a máxima segurança da informação! No entanto, é necessário que o utilizador domine alguns conceitos fundamentais para garantir essa segurança.

Já ouviu falar em permissões de ficheiros e diretórios no Linux? Hoje ensinamos como funciona este sistema de permissões.

No sistema de ficheiros utilizados no SO Linux existem atributos específicos para cada ficheiro/diretoria. Esses atributos, também conhecidos por “permissões, possibilitam ao SO controlar o acesso dos diferentes utilizadores aos ficheiros/diretorias.

Desta forma evita-se que um utilizador possa aceder a conteúdos aos quais não tem privilégios, por serem ficheiros de sistema ou ficheiros de um outro utilizador.

Permissões no Linux: User, Group e Other

As permissões em ficheiros e diretórios estão divididos em 3 patamares:

‘ u ’ (user, que é o dono)

‘ g ’ (group, grupo(s) a que pertence)

‘o’ (other, todos os outros).

Para visualizarmos as permissões podemos utilizar o seguinte comando ls –l (ls – comando para listar directórios e ficheiros e a opção “l” é para podermos visualizar detalhes).

No exemplo, da imagem anterior, temos definidas as seguintes permissões:

ppinto.dat: permissões totais. Ou seja, leitura, escrita e execução para o dono, grupo e outros (777)

permissões totais. Ou seja, leitura, escrita e execução para o dono, grupo e outros (777) pplware.txt : Leitura e escrita para o dono, leitura para o grupo e leitura para os outros (644)

: Leitura e escrita para o dono, leitura para o grupo e leitura para os outros (644) psimoes.doc: Leitura e escrita para o dono e leitura para o grupo (640)

Para alterar/atribuir permissões a um determinado ficheiro /diretório utilizamos o comando chmod <valor> ficheiro/Diretório. A atribuição de permissões pode ser realizada através do modo de máscara binária (também definido de modo octal) ou então através de um modo amigável (com letras).

Permissões: Modo máscara binária ou modo octal

A máscara binária é composta por três algarismos arábicos sob a base 8 ou seja de 0 a 7 (daí o nome de modo octal) onde:

O primeiro dígito representa o dono do ficheiro/diretório (u)

representa o (u) O segundo dígito representa o grupo (g)

representa o (g) O terceiro dígito representa os outros (o)

As permissões são especificadas para cada grupo. Os “pesos” atribuídos são:

4 = Leitura (r)

2 = Escrita (w)

1 = Execução (x)

Vamos considerar então que pretendemos atribuir ao ficheiro pplware a permissão de leitura(4), escrita (2) e execução (1) para o dono do ficheiro, leitura (4) ao grupo e leitura (4) aos outros.

Ora somando os “pesos”temos: para o dono temos 4+2+1=7, relativamente ao grupo temos apenas 4 e o mesmo acontece para os outros. Então, a permissão a atribuir seria 744. Percebido? Numa primeira fase parece confuso, mas depois torna-se bastante simples de configurar

Exemplos com o modo máscara binária

chmod 600 pplware > permissões ‘rw‐‐‐‐‐‐‐’

pplware > permissões ‘rw‐‐‐‐‐‐‐’ chmod 755 pplware > permissões ‘rwxr‐xr‐x’

pplware > permissões ‘rwxr‐xr‐x’ chmod 777 pplware > permissões ‘rwxrwxrwx’

Modo: “amigável” (com letras)

Para a definição de permissões através do modo “amigável” é necessário recorrer a letras e mais alguns símbolos. Além do que já aprendemos, destaque para os operadores que nos permitem definir uma permissão (‘+’) ou remover uma permissão (‘-).

Exemplo do modo amigável.

Criem o ficheiro pplware através do comando touch, e depois experimentam mudar-lhe as permissões. Para ver as permissões do ficheiro podem usar o comando ls –l pplware

chmod u+rw pplware – define permissões ‘r/w’(leitura e escrita) ao dono do ficheiro

pplware – define permissões ‘r/w’(leitura e escrita) ao dono do ficheiro chmod o‐rwx pplware – retira todas as permissões aos “outros”

pplware – retira todas as permissões aos “outros” chmod a+rw pplware – dá permissões ‘r/w’ a todos (ugo)

pplware – dá permissões ‘r/w’ a todos (ugo) chmod go‐r pplware – retira a permissão ‘r’(leitura) ao grupo e outros

Em Resumo…

Resumindo, no modo amigável usamos letras e na máscara binária usamos um conjunto de três dígitos. Como dica final deixo-vos o comando stat. Experimentem usar da seguinte forma: stat pplware e depois analisam a informação presente no campo Access.

Como viram definir permissões em Linux não é assim muito difícil. Quem pretender pode também sempre recorrer à interface gráfica.

Esperamos que este tutorial vos seja útil e que pensem duas vezes quando pretenderem definir uma permissão 777.

Leia também…