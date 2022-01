Se com o Windows 10 descobrimos uma nova forma de ter o Linux neste sistema, com o Windows 11 o passo é ainda maior. O WSL está melhor, mais maduro e tem muitas novidades. A que mais se destaca, claramente é a chegada do ambiente gráfico.

Com esta capacidade presente, podemos correr apps que estavam limitadas ao Linux, mas no Windows 11. Aproveitando o que agora é oferecido, podemos ter uma novidade importante e que nos permite gerir as apps instaladas. Assim, fica simples ter uma loja de apps para o Linux do Windows 11.

A presença do Linux no Windows 11 e no 10 é uma vitória que há muito era esperada. A Microsoft nem sempre abraçou o sistema de forma clara, tendo há alguns anos mudado a sua posição e revelando que o seu futuro passaria por aqui.

Instalar o gestor de pacotes no WSL

Com a chegada do ambiente gráfico ao WSL, o subsistema Linux do Windows, no Windows 11, tudo ficou mais completo e com muitas mais possibilidades. Isso fica evidente com o leque de apps a que os utilizadores passam a ter acesso.

A prova disso é a possibilidade de instalar um gestor de pacotes, algo muito parecido com uma loja de apps da Microsoft. Falamos do Synaptic, que pode ser instalado de forma simples e com o comando abaixo.

sudo apt install synaptic

Este comando terá de ser autorizado e todos os pacotes necessários vão ser instalados. No final deste processo o Synaptic fica pronto a ser usado dentro do Windows 11.

Como instalar apps no Linux do Windows 11

Para usar este gestor de pacotes do Linux basta chamar o seu comando mais básico, abaixo. De imediato a interface gráfica é apresentada e as apps disponíveis ficam de imediato acessíveis. Estas podem ser pesquisadas e marcadas para serem instaladas.

sudo synaptic

Depois de escolhidas as apps e os pacotes a serem instalados, basta carregar no botão Apply para que o processo avance. No final, tudo fica pronto a ser usado, sendo necessário chamar o comando na janela do terminal do Windows 11.

Usar estas novas apps no sistema da Microsoft

No final, com a app pretendida chamada, tudo fica pronto para o utilizador usar. A interface gráfica consegue que todas as apps Linux funcionem no Windows 11, como se estivessem num sistema completo e totalmente fora da proposta da Microsoft.

É desta forma simples que podem agora gerir os pacotes e as apps que querem ter no Linux do Windows 11. Com uma interface gráfica simples, o Synaptic permite tratarem de todo o processo, bem longe do terminal e da linha de comando.